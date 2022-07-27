Yumurtaya bir yılda yüzde 210 zam geldi

Temel ihtiyaç maddeleri arasında yer alan yumurtada fiyatlar, son bir yıl içinde yüzde 200’ü aşan oranlarda zamlandı.

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2022 yılında en fazla zam gelen gıda ürünlerinin başında yumurta geliyor. Geçen yıl temmuzda orta boy yumurtanın tanesi 60 kuruş iken, bugün 1,86 liradan satışa sunuluyor. Büyük boy (L) yumurta ise zamlı fiyatıyla 2,09 TL’den raflardaki yerini aldı. Son zamla beraber 30’luk orta boy yumurta kolisi 55,95 TL’den, 30’luk büyük boy koli ise 62,95 TL’den satışa sunulmaya başlandı.

Üreticiler de dertli: Bir senedir zarar ediyoruz

Böylece fiyatlardaki artış yaklaşık yüzde 210’u buldu.

Sözcü’den Recep Genel’e konuşan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, üreticilerin ortak zam kararı aldıkları yönündeki iddiaları yalanlayıp “Üreticiler birleşerek fiyatı yükseltecek olsaydı, bir senedir zarar ediyor olmazdı” dedi.

Sektör temsilcileri, üreticinin 11 Temmuz’da 77,2 kuruştan sattığı bir yumurtanın üretim maliyetinin ise 90,5 kuruşu bulduğuna dikkat çekerek, son yapılan düzenleme ile hiç olmazsa üretim maliyetlerinin karşılanabileceğini belirtti.