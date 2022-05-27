Akşam Postası / 27 Mayıs 2022

Rakıda şişenin dörtte üçünü devlet içiyor

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, özel tüketim vergisindeki artışla raf satış fiyatı tahmini olarak 325 TL’ye çıkan 70’lik rakının 239 lirasının vergi olduğunu hesapladı.

Benzin ve motorine zam

Dolar/TL kurundaki artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi.

Osman Kavala: Hiçbir Batı ülkesi benim özgürlüğüm için pazarlığa girmez

Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet verilen iş insanı Osman Kavala “Ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğum için hiçbir Batı ülkesi beni özgürlüğüme kavuşturmak için pazarlığa girmez” dedi.

İktidarın gözü kıyılarda: Emine Erdoğan’a ihale yetkisi

TBMM’ye sunulan Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında kıyılarda açılacak ihaleler Çevre Ajansı Başkanlığı’na verilecek. Bu başkanlıksa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın onayıyla kuruldu.

RTÜK, Kılıçdaroğlu’nun ‘kaçış planı’ videosunu yayınlayan kanallara ceza hazırlığında

RTÜK’ün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden ABD’ye para aktarılmasıyla ilgili videosunu eş zamanlı yayınlayan KRT TV, TELE1 ve Halk TV hakkında dosya hazırlattığı öğrenildi.

Gazetecilik örgütleri, basın tasarısı karşısında tek ses: Derhal geri çekilmeli

Gazetecilik örgütleri, kamuyounda ‘sosyal medya yasası’ olarak bilinen düzenlemenin gazetecilik üzerindeki baskıyı artıracağını belirterek, teklifin geri çekilmesini istedi.

SADAT yöneticisi: Bu vatanı sandıkta teslim etmeyiz

Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş. (SADAT) Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür, “Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz” ifadelerinin yer aldığı bir tweet paylaştı. Ergür, kısa bir süre sonra ifadelerini değiştirerek bir tweet daha attı.

‘Finlandiya ve İsveç etkisi’: Erdoğan’ın ‘görev onayı’ son 10 ayın zirvesinde

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görev yapış tarzını onaylayanların’ oranı nisana göre 2,3 puan artarak yüzde 44,4 oldu. Bu, son 10 ayda kaydedilen en yüksek oran.

Çevre kervanı ‘suç mahalli’ni inceledi: Marmara’ya zehir akıyor

Marmara Kervanı, Marmara Bölgesi’ndeki ekolojik yıkıma dikkat çekmek için yola çıktı.

Bu sefer de ‘Ermeni hassasiyeti’ konser iptal ettirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın festival programı kapsamında düzenleyeceği İspanyol vatandaşı Ermeni keman virtüözü Ara Malikian’ın 11 Haziran’daki konseri iptal edildi. İptale dair bir açıklamaysa yok.

Ekonomistler Merkez Bankası’nı topa tuttu

Ekonomistlerden, Merkez Bankası’nın dünkü faiz kararıyla ilgili olarak ”Para politikasının ruhuna El Fatiha”, ”Bir merkez bankasının düşebileceği en üzüntü verici durum” yorumları geldi.

Akşener’in başbakanlığı için İYİ Parti’nin formülü hazır

İYİ Partili yetkililer, cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması halinde ‘fiili parlamenter sistem’in uygulanmasını öngörüyor, böylece “Başbakan olacağım” diyen genel başkan Meral Akşener’in bu arzusu gerçekleşebilir.

Enerji Bakanlığı’nın ‘yeşil’ hedefi: Birkaç nükleer santrale ihtiyaç var

Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Paris Anlaşması kapsamında ilan ettiği 2053’e kadar karbon nötr bir ekonomi olma hedefini yakalamak için birkaç tane nükleer santral inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Tüketici Konfederasyonu: Konut fiyatları tepetaklak olabilir

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşlık edinebilmek için yabancıların satın alması gereken gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara yükseltilmesinin etkisiyle konut fiyatlarının ‘tepetaklak’ olabileceğini söyledi.

Baydöner’e siber saldırı: Yüz binlerce kişinin verileri ele geçirildi

İzmir merkezli restoran zinciri Baydöner’e siber saldırı düzenlendiği açıklandı. İlk tespitlere göre 505 binden fazla kişiye ait isim, e-posta, cep telefonu, cinsiyet, yaşadığı şehir gibi kişisel bilgiler ele geçirildi.