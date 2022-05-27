Akşener’in başbakanlığı için İYİ Parti’nin formülü hazır

İYİ Partili yetkililer, cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması halinde ‘fiili parlamenter sistem’in uygulanmasını öngörüyor, böylece “Başbakan olacağım” diyen genel başkan Meral Akşener’in bu arzusu gerçekleşebilir.

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Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimine 13 ay varken, hem iktidar hem de muhalefet seçim çalışmalarını sürdürüyor. CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti, parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelmişti.

Altılı masadaki partilere en çok sorulan konuysa cumhurbaşkanlığı adaylığı. Anketlerde Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimler öne çıkarken, İstanbul’daki miting sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olma ihtimali güçlendi.

Diğer bir güçlü isim olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’se ”Başbakan olacağım” diyor.

Akşener’in hedefini ‘başbakanlık’ olarak açıklaması nedeniyle, başkanlık sisteminde bunun nasıl olacağına ilişkin formüller de tartışılıyor.

İYİ Parti’de bu konuda netleşen görüş, seçimin kazanılması halinde, ‘fiili parlamenter sistem’in uygulanması yönünde.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan İYİ Partili bir yönetici, öngördükleri sistemi şöyle anlattı: “Mevcut sistemde cumhurbaşkanının yetkilerini bir bölümünü cumhurbaşkanı yardımcısına devredebileceğini öngörüyor. Dolayısıyla seçilecek cumhurbaşkanı da bu şekilde yetkisini devredebilir.

Zaten önceden yapılmış bir protokol çerçevesinde cumhurbaşkanının yetkileri tanımlanacak. Bu protokole göre anayasa değişiklikleri yapılacak. Tanımlandığı için, bakanlar kurulunun atanması ve yürütme göreviyle ilgili görevlerini, birinci partinin genel başkanına verebilir. Yani koalisyon benzeri bir görev paylaşımı olabilir.”