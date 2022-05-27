Tüketici Konfederasyonu: Konut fiyatları tepetaklak olabilir

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşlık edinebilmek için yabancıların satın alması gereken gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara yükseltilmesinin etkisiyle konut fiyatlarının ‘tepetaklak’ olabileceğini söyledi.

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Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor.

Merkez Bankası (MB) tarafından yayımlanan konut fiyat endeksine göre martta konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 110 oldu.

Bu krize karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu yeni konut kredisi çözüm bir yana fiyatları daha da arttırmıştı. Yani bu ‘büyük müjde’ de boşa çıkmıştı.

Artışla ilgili dört bakanlığın toplantısı sonrasıysa henüz somut bir adım atılmış değil.

Bloomberg HT’ye konuşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, konut fiyatlarıyla ilgili ”Bugün ev fiyatları çığırından çıkmış durumda. Böyle olunca da kamu otoritesi devreye girer diyorum. 1 milyon Suriyelinin ülkesine dönmesi demek yaklaşık 200-250 bin konutun boşa çıkması demek, ayrıca yabancılara konut satışında vatandaşlık edinebilme sınırı 250 bin dolardan 400 bin dolara çekiliyor. Bu sebeple, fiyatlar tepetaklak olabilir. Şu anda dalgalı bir seyir var” dedi.

‘Konut fiyatlarının aşağı gelmesi olasılığı var’

Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli’yse Türkiye’de kamunun sahip olduğu konut olmadığını belirterek ”Almanya ve Fransa’da birçok belediye ve kuruluşun konutları var. Onların ellerinde bu konutlar olduğu için piyasayı kontrol etmeye sahipler” dedi.

Günümüzde arzın önündeki en büyük sorunun büyükşehirlerde arsa olmamasına bağlayan Dereli, alım ve satımların özellikle son üç aydır durduğunu belirterek, “Konut fiyatlarının aşağı gelmesi olasılığı var” dedi.