RTÜK, Kılıçdaroğlu’nun ‘kaçış planı’ videosunu yayınlayan kanallara ceza hazırlığında

RTÜK’ün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden ABD’ye para aktarılmasıyla ilgili videosunu eş zamanlı yayınlayan KRT TV, TELE1 ve Halk TV hakkında dosya hazırlattığı öğrenildi.

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Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TÜRKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

CHP lideri, ABD’deki vakfın yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesinden bir üyenin bulunduğunu söylerken, “Gelelim Amerika’ya kaçmaya hazırlananlara… Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı sonrası birçok üst düzey AKP’li iktidara yakın kanallara konuşup iddiaları yalanlarken henüz Erdoğan’dan bir açıklama yok. Ancak Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu’nun ‘AKP’nin kaçış planı’ açıklamaları için suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) da Kılıçdaroğlu’yla ilgili hazırlık yaptığı öğrenildi. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Kılıçdaroğlu’nun videosunu eş zamanlı yayınlayan KRT TV, TELE1 ve Halk TV hakkında dosya hazırlandığını söyledi.

Dosyaların pazartesi üst kurulda görüşüleceğini belirten Taşcı, şunları kaydetti: “RTÜK, ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını yayınlamayı suç saydı! Gerekçe ‘doğruluğu kesinleşmemiş’! Dünyanın her yerinde haber değeri taşıyan ve ‘yorumsuz’ bu yayın nedeniyle TV’lere para cezası verilmesi isteniyor. Karar pazartesi günü…”