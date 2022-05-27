Osman Kavala: Hiçbir Batı ülkesi benim özgürlüğüm için pazarlığa girmez

Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet verilen iş insanı Osman Kavala “Ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğum için hiçbir Batı ülkesi beni özgürlüğüme kavuşturmak için pazarlığa girmez” dedi.

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Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Avukatları aracılığıyla BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici’nin sorularını yanıtlayan Kavala, hükümetin Batı ülkeleri ile pazarlıklarında rehine olduğu yönünde yorumları eleştirerek, “Ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğum için hiçbir Batı ülkesi beni özgürlüğüme kavuşturmak için pazarlığa girmez” dedi.

Hakkında yapılan bazı yorumların aksine Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda hukuksuzluklar olduğunu erken tarihlerde savunduğunu belirten Kavala, “Bu davalar Gülenci yapılaşmanın yargıda da etkin olduğunu ve burada büyük bir tehlike teşkil ettiğini anlamamı sağladı” diye konuştu.

Kavala, ”Sivil toplum çalışmalarını yakından izlediğim ve derin saygı beslediğim Türkan Saylan’ın evinin aranması benim için bardağı taşıran damla oldu” dedi.

İktidarın George Soros’un Türkiye’de gizli faaliyetler yürütmüş olduğu iddiasının bir komplo teorisi ürünü olduğunu savunan iş insanı, Soros’un Türkiye ziyaretlerinde hükümet yetkilileriyle de görüştüğünü, en son 2015’te böyle bir görüşme olduğunu bildiğini söyledi.

Kavala, Gezi davası kararlarıyla ilgili ise “Öyle anlaşılıyor ki seçimlere kadar olan süreçte baskıcı politikalar artarak devam edecek” yorumunu yaptı.