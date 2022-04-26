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Yaramazlara biraz batar!

Kavala’nın avukatı, Gezi davasındaki şerhi samimi bulmadı


Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet verilen iş insanı Osman Kavala’nın avukatı Deniz Tolga Aytöre, ‘karşı oy’ yazısını samimi bulmadığını söyledi.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dünkü karar duruşmasında Kavala’ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Diğer yedi sanık ise 18’er yıl hapis cezası almış, biri hariç tümü tutuklanmıştı.


Üç kişilik mahkeme heyetinden bir hakim ise karara muhalefet etmiş, 1638 gündür tutuklu Kavala’ya tahliye, tüm sanıklara beraat istemişti.

Ancak mahkemelerden bu tip toplumsal davalarda çıkan karşı oylar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurulardan sonra Türkiye tarafından verilen savunmalarda yargının bağımsızlığına kanıt olarak sunulabiliyor. 

Independent Türkçe’den Can Bursalı’ya konuşan Aytöre, şunları söyledi: “Osman Kavala’nın beraat ettiği dava haricinde bütün kararlar oy çokluğuyla alındı. Heyetlerdeki üyeler veya başkandan çıkan muhalefet şerhleri, demokratik bir oylama yapıldığını göstermek adına kullandı. Samimi bulmuyorum.”

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