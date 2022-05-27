Rasim Ozan Kütahyalı’nın iddiası Ayşenur Arslan’a kahkaha attırdı

Gazeteciler Ayşenur Arslan ve Uğur Dündar’dan, kendilerini hapse girmekten kurtardığını öne süren siyaset ve futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’ya yanıt geldi.

Kütahyalı katıldığı bir Youtube yayınında şunları söylemişti: “Ayşenur Arslan, Türk Mukavemet Teşkilatı’na terör örgütü dedi. Hapse atıyorlardı bunu, biz devreye girdik. Nagehan (Alçı) da onu aradı. Uğur Dündar 28 Şubat soruşturmasında beni aradı. Tutuklanmaktan korkuyordu. ‘Rasim’cim, seni çok seviyoruz, izliyoruz’ dedi.”

Arslan, daha önceki bir programında, KKTC’de öldürülen Halil Falyalı’nın kendisini Türk Mukavemet Teşkilatı’nın üyesi olarak tanıttığını söylemişti. Teşkilattan bahsederken “Adada suikastlerle bilinen bir illegal, yarı resmi bir oluşumdu” demişti. Arslan sözleri nedeniyle özür dilese de AKP, MHP ve BBP’nin suç duyurusuyla hakkında inceleme başlatılmıştı. Soruşturma henüz sonuçlanmadı.

Kütahyalı’nın hakkındaki iddiasına Halk TV’de sunduğu Medya Mahallesi programında yanıt veren Arslan, Kütahyalı’nın sözlerini hatırlatarak stüdyoya kahkaha efekti verip şöyle konuştu: “Size verebileceğim tek cevap bu. Sizin sayenizde hapisten kurtulacaksam hapis yatmayı tercih ederim. Eğer hâlâ iktidar nezdinde birini hapisten kurtaracak gücünüz olduğu imajı yaratmak istiyorsanız da benim problemim değil, sizi onlara havale ediyorum.”

Uğur Dündar da Tele 1’de Enver Aysever’in programına telefonla bağlanarak “Yalandan kim ölmüş” dedi.