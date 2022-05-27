İktidarın gözü kıyılarda: Emine Erdoğan’a ihale yetkisi

TBMM’ye sunulan Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında kıyılarda açılacak ihaleler Çevre Ajansı Başkanlığı’na verilecek. Bu başkanlıksa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın onayıyla kuruldu.

Fotoğraf: Diken

Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı’nın kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeden, Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’a sunmasına tepki göstermişti. Özboyacı da “Hanımefendiyi bilgilendirmek için böyle bir ziyaret yaptık” demişti.

Meclis’e sunulan çevre kanunuyla ilgili yeni teklifin 29’uncu maddesinde şöyle deniyor: “Denizlerimizin su kalitesinin bozulmaması, denizaltı biyoçeşitliliğinde azalma yaşanmaması, en büyük karbon yutak alanlardan olan, oksijen ve besin kaynağı olması sebebiyle denizlerin ormanlar olarak tanımlanan deniz çayırlanın korunması, tekne ve yatlarda biriktirilen evsel atıkların denizlere boşaltılmaması ve kıyıdaki doğal yapının zarar görmemesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen mapa şamandıra projelerinin ihtiyaç kapsamında Türkiye Çevre ajansı Başkanlığı eliyle yapılması gerekliliği doğmuştur.”