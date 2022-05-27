Erdoğan’da unutkanlık hali: İptal edilen tazminatı, TÜRGEV’e gönderecekmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yargıtay’ın ‘Man Adası’ davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen tazminat cezasını bozduğunu unutup oradan ‘aldığı’ tazminatı TÜRGEV ve Ensar’a vereceğini söyledi: “Hiç olmazsa Bay Kemal’in birkaç kuruşu da nasip olsun.”

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Erdoğan ayrıca, ‘kaçış planı’ iddiası nedeniyle de Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık tazminat davası açtığını duyurdu.

Yargıtay bozmuştu

Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti Man Adası’ndaki şirkete 2011’de gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.

Hükümet belgelerin ‘sahte’ olduğunu öne sürmüş, Erdoğan Kılıçdaroğlu’na 1,5 milyon lira manevi tazminat davası açmıştı. Kılıçdaroğlu 13 Haziran 2018’de 142 bin liralık tazminata mahkum edilmiş ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) yeniden yargılama kararı vermişti.

2021’de yeniden görülen davada Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmişti.

13 Nisan 2022’de Yargıtay Kılıçdaroğlu’na verilen cezayı bozmuştu.

‘TÜRGEV ve Ensar Vakfı’na verelim’

27 Mayıs Darbesi’nin yıl dönümü nedeniyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ailesinin yurt dışına para kaçırdığına dair iddialara yanıt verdi: “Man Adası dediler, oradan 150 bin TL ceza. Ardından şimdi bir 100 bin TL daha. Ben de dedim ki bunları TÜRGEV ve Ensar Vakfı’na verelim. Hiç olmasa Bay Kemal’in birkaç kuruşu da buralara nasip olsun. Bu paraları nereden bulacağı da önemli. Devletin CHP’ye verdiği paralardan oraya naklediyor.”

Erdoğan’ın bahsettiği 100 bin liralık tazminatsa Kılıçdaroğlu’nun 17 Ağustos 2020’de bir gazeteye verdiği röportajla ilgili. Röportajdan sonra Erdoğan ve ailesi toplamda 2 milyon lira tazminat talebinde bulunmuştu. İki gün önce sonuçlanan mahkemede Kılıçdaroğlu 100 bin liralık tazminata mahkum edilmişti. Ancak bu ilk derecede bir karar olduğu için, henüz Erdoğan’ın eline böyle bir meblağ geçmedi. CHP’liderinin avukatı Celal Çelik’se bu kararın da bozulacağından emin.