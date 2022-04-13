‘Man Adası’ davası: Yargıtay Kılıçdaroğlu’na verilen cezayı bozdu

Yargıtay, ‘Man Adası’ davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen cezayı bozdu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yakınlarının vergi cennetindeki şirkete gönderdiği paralara ilişkin dekontları göstermişti. (Fotoğraf: DHA)

Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti Man Adası’ndaki şirkete 2011’de gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.

Hükümet iddiaların ‘yalan’, belgelerin de ‘sahte’ olduğunu öne sürmüş, Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu ‘müfteri ve yüzsüz’ diye niteleyip 1,5 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Ayrıca CHP liderinin 5 Aralık 2017’deki konuşması da bir başka dava konusu olmuştu. Bu davada Kılıçdaroğlu 13 Haziran 2018’de 142 bin liralık tazminata mahkum edilmiş ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) yeniden yargılama kararı vermişti.

2021’de yeniden görülen davada Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmişti.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Yargıtay’ın bu kararı bozduğunu duyurdu.