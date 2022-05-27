Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri: En iyi roman Ahmet Büke’nin ‘Deli İbram Divanı’

Yedi dalda verilen Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu.

Deli İbram Divanı, 11 öykü kitabı olan Ahmet Büke’nin ilk romanı

Atakum Belediyesi’nin verdiği ödülün jürisinde Doğan Hızlan, Zülfü Livaneli, Deniz Türkali, Ece Temelkuran, Kemal Varol, Nedim Gürsel, Sevin Okyay, Ethem Baran, Fuat Sevimay, Şükrü Erbaş, ve Yavuz Ekinci var.

En iyi roman ödülüne ‘Deli İbram Divanı’la Ahmet Büke layık görülürken, roman jüri özel ödülünü Yediler Teknesi ile Abdullah Aren Çelik, öykü ödülünü Herkesten Uzakta ile Kadir Işık, şiir ödülünü Bun ile Onur Şahin, ilk roman ödülünü Porselen Bir Mevzu ile Gökçe Bilgin, çeviri kurmaca eser ödülünü Yitirilen Cennet çevirileriyle Yiğit Yavuz ve Öyküler ile İnci Kut aldı.

Vedat Türkali Edebiyat Onur Ödülü Haydar Ergülen‘in oldu.

Ödül töreni Haziran ayının ilk haftasında Samsun Atakum Belediyesi’nin duyuracağı bir tarihte yapılacak.