Enerji Bakanlığı’nın ‘yeşil’ hedefi: Birkaç nükleer santrale ihtiyaç var

Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Paris Anlaşması kapsamında ilan ettiği 2053’e kadar karbon nötr bir ekonomi olma hedefini yakalamak için birkaç tane nükleer santral inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Greenpeace

Bayraktar, Türkiye Enerji Zirvesi’ndeki konuşmasında inşaatı devam eden Akkuyu nükleer santraline atıfta bulunarak, “2053’te karbon nötr bir ekonomi olacaksak, uzun dönemli enerji planlamasında Türkiye’nin birkaç Akkuyu’ya ihtiyacı olacağı bir resim gözüküyor” dedi.

Türkiye’de elektrik tüketiminin dünya ortalamasının üzerinde bir hızda arttığına dikkat çeken Bayraktar, giderek artan yenilenebilir kaynakların kesintili üretim zaafını gidermek için farklı nükleer santral tipleri üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Alışılagelmiş nükleer santraller kadar geniş altyapı yatırımı gerektirmeyen, daha basit bir yapıya sahip, ancak daha az güç üreten küçük modüler nükleer reaktörler (SMR) konusunda Britanya ve ABD’yle temaslarda bulunduklarını söyleyen Bayraktar, “Nükleer Türkiye’de olmazsa olmazlarından bir tanesi” dedi.

Bayraktar, Rusya’nın inşa ettiği Akkuyu nükleer santralinin 1,200 MW büyüklüğündeki ilk ünitesinin gelecek yıl devreye alınması için çalışmaların Ukrayna’daki savaştan etkilenmeden devam ettiğini belirtti.