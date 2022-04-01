Araştırma: Halk nükleer ve kömürü değil, rüzgar ve güneşi istiyor

Türkiye’de toplumun büyük çoğunluğu yenilenebilir enerji kaynaklarının destelenmesi gerektiği görüşünde.

Fotoğraf: Reuters/Diken

Konda Araştırma’nın geçen eylüldeki çalışmasında, 34 ilde 2 bin 475 kişiyle görüşüldü.

Araştırmaya katılanların yüzde 83’üne göre çevre ve doğaya zarar vermeden kalkınma mümkün.

Ankette, “Seçim hakkınız olsa hangi kaynaklardan üretilmiş elektriği kullanmayı tercih edersiniz” sorusuna verilen yanıtlarsa bir hayli dikkat çekici.

Nükleer ve kömür yüzde 10’u bile göremezken, güneş ve rüzgar yüzde 65’in üstünde.

Güneş: Yüzde 74

Rüzgar: Yüzde 66

Kömür: Yüzde 8

Nükleer: Yüzde 5

Ayrıca toplumun yüzde 75’i yaşadığı yerin yakınında nükleer santral bulunmasına karşıyken, bunu yüzde 59’la kömür santralleri takip ediyor.

Toplumun yüzde 71’iyse yenilenebilir enerji kullanımının yaşam kalitesini olumlu etkileyeceği görüşünde.

Son olarak katılımcıların yüzde 70’ine göre Türkiye, iklim hedeflerinde Avrupa Birliği (AB) kadar iddialı olmalı.