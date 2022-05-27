Ekonomistler Merkez Bankası’nı topa tuttu

Ekonomistlerden, Merkez Bankası’nın dünkü faiz kararıyla ilgili olarak ”Para politikasının ruhuna El Fatiha”, ”Bir merkez bankasının düşebileceği en üzüntü verici durum” yorumları geldi.

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Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘nas’ söylemine karşın faizi beş aydır sabit tutuyor.

Faizleri sabit bırakma kararı, bölgesel riskler, artan enerji maliyetleri, dövizdeki yükseliş ve nisanda 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 70’e dayanan enflasyona rağmen geldi.

Ancak ekonomistler, Merkez Bankası’nın kararı ‘beklenmedik’ olmasa da tepkili.

Prof. Karatepe: İşlevini çoktan bırakmış

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Birgün’deki ‘Bir Merkez Bankamız var mı?’ başlıklı yazısında ”Dünkü karar, aslında MB’nin ‘merkez bankacılığı’ işlevini çoktandır bırakmış olduğunun en yakın tarihli örneği oldu” dedi.

Karatepe, yazısını şöyle bitirdi: ”Mesela yabancılar paralarını alıp giderek başlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Yılbaşından beri bono, tahvil swap vs. bilumum finansal araçlardan 13 milyar doların üzerinde çıkış yapmışlar. Bir daha dönüp gelirler mi? Sanmam. Peki, siz ne yapacaksınız?”.

Sözcü yazarı Muratoğlu: Kurul dedikleri bildiğin kul

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, MB’nin ‘sarayın güdümünde’ olduğunu belirterek neden toplandınız diye sordu: ”Alt tarafı gelen emri piyasalara tebliğ edecek. Para zaten yok ortada… Politikasını gören olmadı. Bir o yana bir bu yana savruluyor kendi çapında… Kurul dedikleri de bildiğin kul.”

Oğuz: Para politikasının ruhuna el Fatiha

Dünya yazarı Şeref Oğuz, Merkez Bankası’nın dünkü toplantının ardından yaptığı açıklamayla ‘piyasa jargonuyla klişeleri sıralayarak’ ciddiye alınmak istediğini yazdı. Oğuz, yazısının sonunda para politikası için ‘ruhuna El Fatiha’ dedi: ”Şu cümleye bakın; ‘Bu bağlamda, para politikasının temel aracı olan politika faizi dışındaki tedbirlerin döviz kuru ve döviz talebi üzerindeki etkileri önemlidir ancak KKM’de görüldüğü gibi bu tür tedbirler belirli bir süre için etkilidir’. Aaa, çok ilginç… Bak şimdi merak ettim faiz ve enflasyon arasındaki fark ne olacak sayın PPK? Cevap geliyor; ‘Faiz ve enflasyon arasındaki fark, enflasyona endeksli ürünlerin önlem setine dâhil edilme olasılığını artırmaktadır.’ Para Politikasının ruhuna El Fatiha…”

İktisatçı Gürses: En üzüntü verici durum

İktisatçı Uğur Gürses, T24’teki yazısında bir merkez bankasının düşebileceği en üzüntü verici durumlara tanık olduğumuzu söyledi: ”Merkez Bankası’nın kendi parasının değerini ve itibarını kendi araçlarıyla korumak ve kollamak yerine, başka merkez bankalarının bastığı paraları borç alıp satarak, şirketlere ve vatandaşa ‘döviz bozdurmaları’ ricacısı olarak ortaya dökülmesi işleri daha da kötüleştiriyor.”

Gürkaynak: MB ölü taklidi yapıyor

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Merkez Bankası’nın dünyadaki gelişmeler karşısında ‘ölü taklidi’ yaptığını söyledi.

Başkası adına utanmakta bugün:



Bütün dünyada enflasyon yükseliyor hikayesi anlatan Merkez Bankası'nın, iş bütün dünyada parasal sıkılaştırmaya gelince ölü taklidi yapması. — Refet Gürkaynak (@RefetGurkaynak) May 26, 2022

Merkez Bankası’nın eski başkan yardımcısı Fatih Özatay, karar metnindeki ifadeleri ‘şakacı’ buldu.

Enflasyon 3 haneye giderken, şakacı Merkez Bankası

"TCMB…enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana…%5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları…kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" diyor

Hakkını yemeyelim

Faizi kararlı biçimde %14'te tutuyor https://t.co/81Kci5SH2x — Fatih Özatay (@OzatayFatih) May 26, 2022

Ziraat Bankası ve Halkbank’ın eski yöneticisi Şenol Babuşçu’ysa MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na ‘Vicdanın rahat mı’ diyerek seslendi.