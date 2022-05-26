Merkez Bankası yine pas geçti: Enflasyonun düşmesi için ‘dünya barışı’ istedi

Merkez Bankası (MB) politika faizini beklentilere paralel yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.

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Faizleri sabit bırakma kararı, bölgesel riskler, artan enerji maliyetleri, dövizdeki yükseliş ve nisanda 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 70’e dayanan enflasyona rağmen geldi.

26 Mayıs 2022 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu. pic.twitter.com/PeNWZCt1bF — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) May 26, 2022

Para Politikası Kurul’u toplantısında savaşın sona ermesi ve baz etkisiyle ‘dezenflasyonist’ bir süreç öngörüldü: ”Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve güçlendirilerek sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir.”

Karar metninin bir kısmı şöyle: ”Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları devreye alınacaktır.”

MB, kur krizini tetikleyen eylül ile aralık ayları arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından ocak itibariyle bu sürece son vermişti.

Türk Lirası, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz isteği ve yeni ekonomik plana yönelik endişeler sebebiyle geçen yıl yüzde 45’ten fazla değer kaybetmişti.