Rakıda şişenin dörtte üçünü devlet içiyor

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, özel tüketim vergisindeki artışla raf satış fiyatı tahmini olarak 325 TL’ye çıkan 70’lik rakının 239 lirasının vergi olduğunu hesapladı.

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Dün geceki kararla içkideki ÖTV artış oranı yüzde 25, sigarada yüzde 10 oldu. Bu zamlarla birlikte 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70’lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu. Sigaradaki 71 kuruşluk asgari maktu vergi tutarı 78 kuruşa çıkarıldı. Yani bir paket sigaradan alınacak ÖTV 1,69 TL artırıldı.

Biradaki maktu ÖTV tutarıysa 4 lira 40 kuruş oldu.

Bu artışın artık vergi politikasından öte yaşam tarzına müdahaleye dönüştüğünü söyleyen Bingöl, bir litre saf alkolde 2010’da 51,48 lira olan ÖTV tutarının dün geceki kararla 602,48 liraya çıkarıldığını belirtti.

Böylece son 12 yılda artış oranı yüzde 1070 oldu. Bingöl, son on altı yılda sadece alkol ürünlerinden tahsil edilen ÖTV’nin 121,4 milyar lira olduğunu söyledi.

Bingöl, ÖTV artışıyla alkol oranı yüzde 45 olan 70’lik rakının raf satış fiyatını tahmini 325 lira olacağını belirterek, bunun 239 lirasının vergi olduğunu söyledi. Yani ürün fiyatına göre vergi oranı yüzde 280’e çıktı.