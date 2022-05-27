Baydöner’e siber saldırı: Yüz binlerce kişinin verileri ele geçirildi

İzmir merkezli restoran zinciri Baydöner’e siber saldırı düzenlendiği açıklandı. İlk tespitlere göre 505 binden fazla kişiye ait isim, e-posta, cep telefonu, cinsiyet, yaşadığı şehir gibi kişisel bilgiler ele geçirildi.
2006’da kurulan Baydöner’in sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye ve Irak’ta toplam 110’un üzerinde şubesi bulunuyor.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) açıklamasında, Baydöner Restoranları A.Ş.’deki veri ihlaliyle ilgili özetle şu bilgiler verildi:
- İhlal, veri sorumlusunun bilgi işlem yöneticisinin bilgisayarının zararlı bir yazılımla saldırıya uğraması ve web servis şifrelerinin ele geçirilmesi sonucu meydana geldi.
- 21 Mayıs’taki ihlal ertesi günü tespit edildi.
- İhlalden etkilenen kişi grupları çalışanlar, kullanıcılar ve aboneler/üyelerden oluştu.
- İhlalden 505 bin 337 kişi etkilendi.
- İhlalden etkilenen kişisel veriler şöyle: Müşterilerin isim, e-posta, cep telefonu, cinsiyet, yaşadığı şehir bilgileri.