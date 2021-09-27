Akşam Postası / 27 Eylül 2021

Parasını TL’de tutup faize koyan ne kadar zarar etti?

Bir yıl önce parasını TL’de tutup vadeli mevduat hesabına yatırmayı seçen bir birikim sahibinin, enflasyon nedeniyle kaybı yaklaşık yüzde 9.

İstanbul’da 1000 yeni taksi için dolmuş ve minibüslerin dönüşüm süreci başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) kabul edilen 1000 dolmuş ve minibüsün taksiye dönüşümünde süreç başladı.

Denizler için kabus senaryosu: ‘Balıklardaki hastalık müsilajı aratacak’

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Hidrobiyolog Levent Artüz, Marmara’daki müsilajın denizde neredeyse canlı bırakmadığının altını çizerek, ”Balıklardaki hastalık müsilajı aratacak. İlerleyen zamanlarda balıklardaki hastalığı aratacak başka bir olgu meydana gelecek” dedi. Artüz, Ergene derin deniz deşarjı nedeniyle Karadeniz’i de kaybetmenin eşiğine geldiğimizi söyledi.

Pfizer CEO’su ‘yeni varyantlara rağmen’ normal hayata dönüş için tarih verdi

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BioNTech işbirliğiyle Covid-19 aşısı geliştiren Pfizer şirketinin CEO’su Albert Bourla yeni varyantların çıkmaya devam etme ihtimaline rağmen bir yıl içinde hayatın normale döneceğine inandığını söyledi.

Hava kirliliği Türkiye’de bir yılda 44 bin 617 erken ölüme yol açtı

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Türkiye’deki hava kirliliğinin erken ölümlere etkisine yönelik gerçekleştirilen araştırma 2018’de 44 bin 617 erken ölüm gerçekleştiğini ortaya koydu.

Greta Thunberg: Aktivistliğin en büyük getirisi arkadaş edinmek

Üç yıl önce, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ‘okul grevi’ne giderek İsveç parlamentosunun önünde nöbet tutmaya başladığında, sessiz sakin, 15 yaşında bir öğrenciydi. Ağustos 2018’de başlattığı greve kısa süre içinde ülkesi İsveç ve dünyadaki öğrenci ve öğretmenlerden destek geldi. Eylül 2019’da, cuma günleri okul grevine gidenlerin sayısı 161 ülkede 4 milyonu geçti.

Önce Shell sonra BP: Britanya’da istasyonlarda benzin kalmadı

Dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan Britanya’da araç sahiplerinin panik alımlarının ardından büyük kentlerindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 90’ında yakıt kalmadı.