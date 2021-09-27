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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 27 Eylül 2021

Parasını TL’de tutup faize koyan ne kadar zarar etti?

Bir yıl önce parasını TL’de tutup vadeli mevduat hesabına yatırmayı seçen bir birikim sahibinin, enflasyon nedeniyle kaybı yaklaşık yüzde 9.

Türk-İş’in açlık sınırı eylülde de asgari ücretten fazla

Z kuşağı ayda 750 lirayla ‘geçiniyor’

Dolar/TL yeni zirve: Bankacılar risklere dikkat çekti

İstanbul’da 1000 yeni taksi için dolmuş ve minibüslerin dönüşüm süreci başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) kabul edilen 1000 dolmuş ve minibüsün taksiye dönüşümünde süreç başladı.


Denizler için kabus senaryosu: ‘Balıklardaki hastalık müsilajı aratacak’

Fotoğraf: AA

Hidrobiyolog Levent Artüz, Marmara’daki müsilajın denizde neredeyse canlı bırakmadığının altını çizerek, ”Balıklardaki hastalık müsilajı aratacak. İlerleyen zamanlarda balıklardaki hastalığı aratacak başka bir olgu meydana gelecek” dedi. Artüz, Ergene derin deniz deşarjı nedeniyle Karadeniz’i de kaybetmenin eşiğine geldiğimizi söyledi.

HDP, deklarasyonunu açıkladı: Herhangi bir ittifakta yer alma arayışımız yok!

Pfizer CEO’su ‘yeni varyantlara rağmen’ normal hayata dönüş için tarih verdi

Fotoğraf: Reuters

BioNTech işbirliğiyle Covid-19 aşısı geliştiren Pfizer şirketinin CEO’su Albert Bourla yeni varyantların çıkmaya devam etme ihtimaline rağmen bir yıl içinde hayatın normale döneceğine inandığını söyledi.

Bilim kurulu üyesi: Korkunç akciğer tablolarıyla karşılaşıyoruz

Pandemi, beklenen yaşam süresinde düşüşe yol açtı

Çankırı valisi: 18 yaş altı vaka sayısı geçen hafta ilk defa yüzde 20’nin üzerine çıktı

TTB, 10’dan fazla doktoru soruşturuyormuş

Covid-19’a yakalanan 500 hastanın yüzde 10’unda kalp yetmezliği saptandı

Turizm pandemiyle 30 yıl geri gitti

Bu sezon grip daha etkili; Covid’le karışabilir: Kimler grip aşısı olmalı?

Hava kirliliği Türkiye’de bir yılda 44 bin 617 erken ölüme yol açtı

Fotoğraf: DHA

Türkiye’deki hava kirliliğinin erken ölümlere etkisine yönelik gerçekleştirilen araştırma 2018’de 44 bin 617 erken ölüm gerçekleştiğini ortaya koydu.

Bugün doğan çocukları yedi kat daha fazla sıcak hava dalgası bekliyor

Meğer erkek filmleriymiş!

Greta Thunberg: Aktivistliğin en büyük getirisi arkadaş edinmek

Üç yıl önce, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ‘okul grevi’ne giderek İsveç parlamentosunun önünde nöbet tutmaya başladığında, sessiz sakin, 15 yaşında bir öğrenciydi. Ağustos 2018’de başlattığı greve kısa süre içinde ülkesi İsveç ve dünyadaki öğrenci ve öğretmenlerden destek geldi. Eylül 2019’da, cuma günleri okul grevine gidenlerin sayısı 161 ülkede 4 milyonu geçti.

Önce Shell sonra BP: Britanya’da istasyonlarda benzin kalmadı

Dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan Britanya’da araç sahiplerinin panik alımlarının ardından büyük kentlerindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 90’ında yakıt kalmadı.

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Meğer erkek filmleriymiş!

Yönetmen Metin Akdemir’in 39. İstanbul Film Festivali ve 57. Antalya Film Festivali’ni sarsan filmi ‘Hayalimdeki Sahneler’i gecikmeli olarak Mubi platformunda izledim. Belgesel seksenler ile doksanlar arasındaki Türk toplumundaki kadın kimliğinin farklılaşmasının sinemadaki izdüşümü olan ‘Dul Bir Kadın’, ‘Kadının Adı Yok’, ‘İki Kadın’ filmlerini kuir ögeler açısından inceliyor.

TTB, 10’dan fazla doktoru soruşturuyormuş

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, ‘yanlış bilgilerle halk sağlığını tehdit eden’ 10’dan fazla doktorla ilgili soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Denizler için kabus senaryosu: ‘Balıklardaki hastalık müsilajı aratacak’

Hidrobiyolog Levent Artüz, Marmara’daki müsilajın denizde neredeyse canlı bırakmadığının altını çizerek, ”Balıklardaki hastalık müsilajı aratacak. İlerleyen zamanlarda balıklardaki hastalığı aratacak başka bir olgu meydana gelecek” dedi. Artüz, Ergene derin deniz deşarjı nedeniyle Karadeniz’i de kaybetmenin eşiğine geldiğimizi söyledi.