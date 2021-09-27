HDP, deklarasyonunu açıkladı: Herhangi bir ittifakta yer alma arayışımız yok!

ALTAN SANCAR

@altansancarr

Halkların Demokratik Partisi’nin seçimlere ilişkin tutumunu ve yol haritasını ortaya koyacak olan 11 maddelik deklarasyon, partinin eş genel başkanları tarafından Ankara’da düzenlenen etkinlik ile açıklandı. HDP, ittifaklar içinde yer alma arayışları olmadığını duyurdu.

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene daha var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor.

Bu noktada HDP’nin bütün ittifaklar açısından önemli bir noktada durduğu görülüyor.

Olası seçimler ve ittifaklar konusundaki tutumu merak konusu olan HDP, bir süredir ‘tutum belgesi’ açıklayacığını duyuruyordu.

Bu ‘tutum belgesi’ duyurusu için Ankara’da bir otelde düzenlenen etkinliğe HDP ve DBP milletvekilleri, belediye eş başkanları, bileşenler ve HDK temsilcileri katıldı. Deklarasyon “Adalete, Demokrasiye, Barışa Çağrı Deklarasyonu” olarak adlandırıldı.

‘İsimler yerine ilkeler konuşulmalı’

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, deklarasyonun HDP’nin ilkelerini belirleyeceğine dikkat çekti. Partinin bir diğer eş başkanı Mithat Sancar ise cumhurbaşkanlığı seçiminde isimler yerine ilkelerin konuşulması gerektiğine dikkat çekti.

HDP’nin deklarasyonunda şunlar denildi: “Bizler parlamento seçimleri için “Demokrasi İttifakı” şiarıyla; halklar ve barış ittifakı, kadın dayanışması ve ittifakı, ekoloji ittifakı anlayışı temelinde, toplumsal ve siyasal muhalefet, emek, kadın ve gençlik hareketleri ile en geniş birlikteliği ve ortak mücadele zeminini büyütme ve bu yoldaki güçlü yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığındayız. Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma anlayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz”.

Deklarasyonda cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de HDP’nin tutumu ortaya konuldu. HDP, adaylık tartışmalarında isimler yerine ilkelerin konuşulması gerektiğini açıkladı.

HDP’nin 11 maddelik deklarasyonunda şunlar yer aldı:

GÜÇLÜ DEMOKRASİ: Türkiye’nin temel ihtiyacının katılım, müzakere ve demokratik uzlaşı esasına dayalı, evrensel temel hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde sağlandığı güçlü demokrasi olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede geniş yetkilere sahip çoğulcu bir parlamentonun bulunduğu, kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla işlediği, denge ve denetleme mekanizmalarının gerçekten etkili olduğu bir demokratik parlamenter sistem öngörüyoruz.

Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir. Bu nedenle kuvvetler ayrılığının yerele doğru genişletildiği, yerel yönetimlere yetki ve kaynak devrinin güvence altına alındığı, yerel katılım mekanizmalarının işlediği güçlü bir yerel demokrasi olmadan güçlü demokrasiyi inşa etmek mümkün değildir. TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ YARGI: Yargı kurumu Yürütme’nin vesayeti altındadır. Yargı eliyle siyaseti ve toplumu dizayn eden, yargıyı muhalefeti tasfiye etme aracı olarak kullanan anlayış, adaleti her anlamda yerle bir etmiştir. Bu nedenle tüm siyasi davaların ve mahkumiyetlerin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasını, adaletin ve toplumsal barışın tesisi açısından bir gereklilik olarak görüyoruz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa İşkenceyi Önleme ve İzleme Komitesi (CPT) olmak üzere tüm uluslararası kurumların hak ihlalleri, hukuk dışı cezaevleri koşulları, tecrit vb. ile ilgili kararlarına ve tavsiyelerine uyulmasını adaletsizliklerin tamiri açısından önemli bir ihtiyaç olarak değerlendiriyoruz. KAYYIM REJİMİ DEĞİL HALK İRADESİ: Belediyelerden üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanan, seçme-seçilme hakkını yok sayan, halk iradesine ve seçim adaletine ipotek koyan ve bir yönetim biçimi haline gelen kayyımlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler, bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi için acildir. KÜRT SORUNUNDA DEMOKRATİK ÇÖZÜM: Türkiye’nin çözmesi gereken en köklü sorunu Kürt sorunudur. HDP, demokratik çözüm ve barış konusunda üzerine düşen her şeyi yapmaya, Türkiye’deki bütün toplumsal kesimlerin sorunlarını ve kaygılarını dikkate alan yapıcı bir rol üstlenmeye hazırdır. Cumhuriyetin demokratikleşmesi ile doğrudan bağlantılı ve iç içe geçmiş olan bu sorunun çözümü için muhataplarla diyalog kurulması, inkâr ve bastırma siyaseti yerine demokratik ve barışçı bir çözüm için adım atılması gereklidir. Meclis, diyalog ve çözüm zeminini kurarak, demokratik müzakere yöntemleriyle tüm toplum için geleceğin kazanılmasına önayak ve odak olmalıdır. Bu çerçevede, başta anadili hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine, diyalog ve müzakere seçeneklerinin kendini tarihsel olarak dayattığı ve güncel olduğu aşikârdır. Bunun için Türkiye halklarının tümünün yararını ve geleceğini düşünerek herkes özveride ve fedakârlıkta bulunarak adım atmalıdır. Sorunlarımızı şiddet aracılığıyla değil; konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur.