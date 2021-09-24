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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Beştaş ‘İttifak düşüncemiz yok’ dedi ama açık kapı bıraktı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, herhangi bir ittifaka girme düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

halk.com.tr’den Hazar Dost’a konuşan Beştaş, HDP’nin yüzde 10’un üzerinde oy aldığını belirtirken, Meclis’te de ‘yüksek bir denge yakalayacaklarına inanan bir yerden’ konuştuğunu dile getirdi.


“Bizim ittifaka girme tartışmamız ya da düşüncemiz yok” diyen Beştaş, kendilerinin bu dönemin en demokratik yolunu temsil ettiklerini söyledi.

Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre halkla beraber karar verilir. Ama şu anlık bir ittifaka girme düşüncemiz yok. Önümüzdeki günlerde HDP’nin yol haritasını açıklayacağız.”

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