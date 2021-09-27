TTB, 10’dan fazla doktoru soruşturuyormuş

MESUDE ERŞAN

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, ‘yanlış bilgilerle halk sağlığını tehdit eden’ 10’dan fazla doktorla ilgili soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Covid-19 salgını sürecinde hastalığı bitirmeye en yakın olasılık aşılarla toplum bağışıklığı sağlanması olarak görülse de bazı doktorlar aşı karşıtı açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Aşı karşıtlarının kendi üretimi ‘vitamin-karışım’ benzeri ürünleri pazarlamaları dikkat çekiyor.

Diken’e konuşan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, aşılar yerine Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ruhsatlı bazı destek ürünlerini, ‘geleneksel, alternatif ya da tamamlayıcı tıp’ uygulamalarını önerenler bulunduğunu belirtti.

Profesör, tıpla ilgisi olmayan bu yöntemleri kullananların tam anlamıyla ‘umut tacirliği’ yaptığını, aşılanmama çağrısında bulunduklarını ifade ederek “Ellerindeki ürünleri çok yüksek fiyatlardan satıyorlar. Ürünlerini tanıtıp pazarlarken de etik olmayan davranışlara giriyorlar” dedi.

Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maalesef hala, geleneksel olan ama geçerliliği kalmayan, 1400 yıl önce mistik dönemlerden gelen uygulamaları yapıyorlar. Tıbbi Etik ve Deontoloji Tüzüğü’ne göre hekimlerin ürünlerini bu şekilde pazarlamaları yasak ve cezai müeyyidesi var. Yaptıkları bir nevi nitelikli dolandırıcılık. Çünkü insanlara yanlış bilgi vererek, yanlış motive ederek ürün satmak organize suçtur. TCK’ya göre, organize suç kapsamına giren konularla ilgili savcıların da işlem yürütmesi lazım. Eğer medyada tespit ettiğimiz olaylar varsa, biz de savcılıklara bildiriyor, suç duyurusunda bulunuyoruz. Ancak çok etkin bir mücadele yürütüldüğünü ve yargının çok hassas çalıştığını söyleme imkanımız maalesef yok. Yargı, sağlıkta şiddette ne kadar duyarsızsa, halkı yanlış bilgilendiren, yönlendirenlere karşı da duyarsız… Bazı insanlar hem sağlıklarını hem de paralarını kaybediyorlar.”