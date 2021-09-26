‘Aşı karşıtlığı mantık dışı’ diyen Aziz Sancar: Kanun zorlamasa bile olmak gerek

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları yürüten bilim insanlarıyla bir araya gelen Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, “Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum. Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek” dedi.

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Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için TÜBİTAK’ın onur konuğu olarak Türkiye’ye gelen Sancar, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu ile buluştu.

‘Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma’ başlıklı toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Sancar, “Türkiye’de aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldınız. Aşı çalışmalarının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz” sorusunu, “Çok başarılı buldum. Bazılarından haberim vardı ama bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Gerçekten üç yıl içinde harika işler başarmışlar ve iyi öğrenciler yetiştirmişler, gerçekten çok beğendim” diyerek yanıtladı.

Sancar, aşı karşıtlığı konusunda bir mesajının olup olmadığıyla ilgili soruya ise “Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü aşı karşıtı olmak bence mantık dışı bir tutum. Aşı karşıtı olmak mantıklı bir tutum değil” yanıtını verdi.

Görev yaptığı üniversitenin aşı olmayanları kabul etmediğini söyleyen Sancar, “Türkiye kanunları zorluyor mu bilmiyorum ama kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek, yoksa başkasını tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkınız yok” dedi.