TTB’den ‘aşı karşıtı miting’ çıkışı: Sağlık çalışanlarının özverisi hiçe sayılıyor

TTB (Türk Tabipleri Birliği) aşı karşıtlarının İstanbul Maltepe’de yaptığı mitinge tepki gösterdi. TTB, “Toplum sağlığını hiçe sayanlara sessiz kalınması pandemiyle mücadelede samimiyetsizliğin göstergesidir” dedi.

Aşısız ve PCR’sız katılım çağrısı yapılan mitinge, İçişleri Bakanlığının şehirlerarası yolculuklarda son 48 saatte PCR testinin negatif olma zorunluluğunu getirmesine rağmen neye göre ve nasıl izin verildiğini soran TTB, yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Neye göre ve nasıl izin verildiği, Covid-19 ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin yakınları başta olmak üzere tüm topluma açıklamalıdır. Etkinlik alanlarına girişte aşı ve HES kodu kontrolü yapılmaması ise salgın ile mücadelede emek veren sağlık çalışanlarının özverisini hiçe saymaktır.”

Pandemide 18’inci aya girildiğini hatırlatan açıklamada, “Covid-19 önlemlerini bahane ederek demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, partilerin, sivil toplum örgütlerinin basın açıklamalarına dahi izin vermeyen iktidar; aşıyı, bilimi, pandemiden korunma önlemlerini açıkça yok sayanlara bilinçli olarak sessiz kalarak, müdahalelerinin hukuka aykırılığını, keyfiyete dayandığını lebalep kongrelerde olduğu gibi bir kere daha göstermiştir” denildi.