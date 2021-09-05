Sağlık müdüründen aşı karşıtı hekimlere çağrı: Yoğun bakımlara gelsinler

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu özellikle aşı karşıtı hekimlere tepki göstererek “Yoğun bakımlara gelsinler, kaç tane aşılı, kaç tane aşısız hasta var; beraber tespit edelim. Ondan sonra çıkıp açıklama yapsınlar” dedi.

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Aşı karşıtı söylemlerde bulunan sağlıkçıların, bilimin flu alanlarından faydalanarak aşılarla ilgili tartışma yarattığına dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu şunları söyledi: “Maalesef her meslek grubunda olduğu gibi hekimlikte de eğitimcilerin arasında da, hukukçularda da uyumsuz kesimler olacaktır. Bu kesim, sağlıkla ilgili bilimin flu alanlarından yararlanıp bunu kullanıyorlar. Şimdi düşünün, ‘Penisilin iğnesi yaptırmayın‘ diyen biri hekim olabilir mi? Artık biliyoruz ki penisilinle ilgili flu alan yok, mikrobik hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Ama penisilin yaptırdığın zaman alerji olma riskin var. ‘Alerji yapabilir, insanlar ölebilir‘ diyecek bir bilim insan yok. Aşı da aynı şekilde. Şu anda aşı ile ilgili spekülasyon yapanlar işte bu uç noktaları kullanıyorlar. Tabii ki bu arkadaşlarımıza ceza da verilebilir. Ama en büyük ceza, bunların vicdanı ile kendilerini baş başa bırakmaktır. Çünkü bugün baktığınızda, yoğun bakımımızda yatan hastaların yüzde 60’ı aşısız kesimden. Ölenlerin ve yüzde 80’i aşısız. Bu insanlardan bir tanesini bile kötü niyetli olarak etkilemişlerse, aşı olmamalarına sebep olmuşlarsa, bunların yoğun bakımı düşmesi ya da daha sonra ölmesine sebep olmuşlarsa en büyük ceza onların kendi vicdanları. Tabii ki devletimiz de bunlarla ilgili gerekli soruşturmaları yapacaktır.”

Aşıların çok kısa sürede geliştirildiği için dillendirilen endişelere de değinen il sağlık müdürü aşı karşıtı hekimlere çağrıda bulundu: “Speküle ediliyor ama kısa sürede değil, yedi-sekiz ay, bir sene uğraşıldı bu aşıların geliştirilmesi için. Kaldı ki yeni çalışmalar da değildi çoğu. Hem çalışma hem laboratuvar olarak altyapıları zaten vardı. Şimdi BioNTech aşısına da FDA normal ruhsatını verdiç Diğer aşılarla ilgili süreç de devam ediyor bu konuda. Bütün bunlara rağmen aşı karşıtlığında bulunan hekim arkadaşlarımız, yoğun bakımlara gelsinler, kaç tane aşılı, kaç tane aşısız hasta var beraber tespit edelim. Ondan sonra çıkıp açıklama yapsınlar. Bu kadar net konuşuyorum.”

İstanbul’da son 15 gündür vaka sayılarında da yatan hasta sayısında da durgunluk olduğunu belirten Prof. Dr. Memişoğlu önümüzdeki iki ay bir yükseliş olsa dahi geçmişteki gibi çok yüksek bir trend yaşanacağını düşünmediğini ifade etti.

‘Gündemde kapanma yok’

Yeni bir kapanmanın gündemde olmadığını belirten Memişoğlu “Dünyada da zaten şunu gösterdiler, okullar gibi çok hareketli alanlardaki kısıtlamaları uzun süre yaptığınız zaman, bu sefer ev içi bulaşlar, okul dışı bulaşlarda artış yaşanıyor. O nedenle okulların tekrar kapatılmasının bundan sonra gündemde olacağını düşünmüyorum” dedi.

‘Eğitimcilerde haftada iki PCR testi yapabilecek altyapımız hazır’

İl sağlık müdürü yüz yüze eğitim için hazırlıklarının tamamlandığını ifade ederek aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az iki kez PCR testi yaptırması kuralı için kapasitelerinin yeterli olduğunu savundu: “Salgın başladığında İstanbul’un toplam günlük test kapasitesi 2 binlerde bile değildi. Şu anda günlük 150 binin üzerinde PCR tetsi yapabiliyoruz. Eskiden test sonuçlarının çıkması 24 saati geçiyordu, şu anda 4-6 saat içinde sonuçları verebilir haldeyiz. Dolayısıyla eğitimcilerde haftada iki PCR testini her an yapabilecek altyapımız hazır. Ama bizim tercihimiz, buna gerek kalmadan bütün öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin aşı olması.”