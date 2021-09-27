Pandemi, beklenen yaşam süresinde düşüşe yol açtı

Covid-19 pandemisi, beklenen yaşam süresinde İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük düşüşün meydana gelmesine yol açtı.

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29 ülkeden verilere dayanan araştırmada bilim insanları, yıllardır süren artış beklentisinin pandemiyle birlikte azalmaya başladığını tespit etti. Böylelikle beklenen yaşam süresinde yaklaşık 10 yıldır süren istikrarlı yükseliş de yerle bir olmuş oldu.

Journal of Epidemiology’de yayınlanan araştırmaya göre en büyük düşüş, ABD’de erkeklerde 2019 yılına göre 2,2 senelik düşüşle gerçekleşti. Bunu 1,7 senelik düşüş ile Litvanyalı erkekler takip etti.

Oxford Üniversitesi’nden araştırmacıların liderlik ettiği çalışmada buna en yakın düşüşün en son doğu blokundaki çözülüşün ardından orta ve doğu Avrupa’da rastlandığı bildirildi.

Araştırmacılardan Dr. Dr José Manuel Aburto, ”İspanya, İngiltere, İtalya, Belçika gibi batı Avrupa ülkelerinde beklenen yaşam süresinde tek bir senede gerçekleşen böylesine düşüş, en son İkinci Dünya Savaşı’nda gerçekleşmişti” dedi.



Erkekler, 29 ülkenin çoğunda kadınlara göre daha büyük düşüşler yaşadı. Araştırmaya göre farklı ülkelerde beklenen yaşam süresindeki düşüşlerin çoğu resmi Covid-19 ölümlerine bağlanabilir.

Beklenen yaşam süresi

Beklenen yaşam süresi bir insanın ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüttür. Beklenen yaşam süresi genel olarak farklı cinsiyetler ve coğrafyalar için ayrı ayrı hesaplanır.