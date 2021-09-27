Çankırı valisi: 18 yaş altı vaka sayısı geçen hafta ilk defa yüzde 20’nin üzerine çıktı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz kentte 18 yaş altı vaka sayısının geçen hafta ilk defa yüzde 20’nin üzerine çıktığını bildirdi.

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Okul ziyaretinde konuşan vali, “Veliler tereddütlü ama çocuklarımızın da aşı olmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Kendi çocuklarının da aşı olduğunu belirten Ayaz şöyle devam etti: “18 yaş altı vaka sayımız daha önce yüzde 3’lerdeydi. Hastanemize de ağır semptomlarla gelen çocuk sayısında artış var. Çocuklarımız, hastalığı önceki gibi geçirmiyor.”

Çorum Valisi: 12 yaş ve üzeri aşılanma oranı yüzde 70

AA’nın aktardığına göre Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ise bir açılışta, salgının yükseliş gösterdiği 10 il içinde Çorum’un da bulunduğunu ve vakaların genç nüfusta artış gösterdiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bu şekilde gidersek tekrar eski günlere dönmemiz kaçınılmaz olacaktır. İlimizde 12 yaş ve üzeri aşısını tamamlamış kişi oranımız yüzde 70,44’tür. İlimizde 57 öğretmen, 549 öğrenci ve 107 sınıfımız karantina altında. Bu, okullarımızda geldiğimiz son noktayı gösteriyor.”