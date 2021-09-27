Önce Shell sonra BP: Britanya’da istasyonlarda benzin kalmadı

Dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan Britanya’da araç sahiplerinin panik alımlarının ardından büyük kentlerindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 90’ında yakıt kalmadı.

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Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından ülkede kamyon şoförü bulma konusunda sıkıntı yaşanırken, gıdadan yakıt sektörüne kadar birçok sektörde tedarik sorunu yaşanıyor.

Ülkede perakende petrol satıcılarının yüzde 65’ini temsil eden PRA, bazı bölgelerdeki istasyonların yüzde 50 ila yüzde 90’ında yakıt kalmadığını duyurdu.

PRA yöneticisi Gordon Balmer şunları söyledi: “Maalesef ülkenin bazı bölümlerinde paniğe kapılıp yakıt alma telaşına düşen insanlar görüyoruz. Biraz sakin olmamız ve panikle hareket etmememiz lazım. Eğer insanlar böyle hareket ederse korktukları şey başlarına gelecek.“

The Times ve Financial Times’da yer alan haberlerde ise Britanya hükümetinin tüketicilere yakıt ulaştırıldığından emin olmak için ordudan yardım istemeyi planladığı ifade edildi.

Hükümet ülkede ayrıca rekabet yasalarını dondurma ve şirketlerin sorunları çözmek için birlikte çalışmasına izin verme kararı aldı.

Ancak taşımacılık şirketleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri kısa sürede ek eğitim ve taşımacılık lisansı gerektiren tanker şoförü bulmanın kolay olmayacağı konusunda hemfikir.

Ülkenin taşımacılık alanında yaşadığı darboğazın giderilmesi için yaklaşık 100 bin kamyon şoförüne ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor.

Dün BP, Britanya’daki petrol istasyonlarının neredeyse üçte birinde en çok talep edilen iki yakıt türünün bulunmadığını açıkladı.

Ülkede 1200 istasyonu olan BP’den yapılan açıklamada şunlar denmişti: “Son iki günde yaşanan aşırı talep nedeniyle ülkede bulunan istasyonlarımızın yaklaşık yüzde 30’unda en çok talep edilen iki yakıt türünün kalmadığını düşünüyoruz. En hızlı şekilde tedarik edebilmek için çaba gösteriyoruz.”

Bir diğer büyük petrol şirket Shell de cuma günü bazı istasyonlarda yakıt kalmadığını duyurmuştu.