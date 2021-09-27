Kavcıoğlu’na göre dolarda yükselişin sürmesi için neden yok

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na göre ‘dolarda hızlı bir yükseliş için zemin yok.’

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Merkez Bankası (MB) enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile başladı. Ekonomistler politika faizinin yüzde 19’da sabit kalacağını tahmin ediyordu.

Dolar/TL MB’nin faiz kararı öncesi işlem gördüğü 8,65 civarından bugün 8,8995’e kadar yükseldi ve 2 Haziran’da test edilen 8,88 zirvesini aştı.

Dolar/TL’deki yükseliş ise esasen ay başında 8,3 seviyesinden Erdoğan’ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine başlanacağı yönündeki MB’nin yatırımcılara verdiği ilk mesajla başlamıştı.

T24’ten Barış Soydan’a konuşan Kavcıoğlu, eylül ayında dolarda yaşanan yükselişin yarısından fazlasının ABD Merkez Bankası (FED) kararları ve FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla ilişkili olduğunu iddia etti.

MB başkanı faiz kararı sonrasında Türkiye’den ‘bir miktar yabancı sermaye çıkışı yaşandığını, bu tutarın 2 milyar dolar civarında olabileceğini’ ifade etti.

Kavcıoğlu’na göre dolarda ‘hızlı bir yükseliş’ için zemin olmamasının sebepleri ‘cari açıktaki azalma’ ve ‘TL mevduatlardaki artış.’

‘Gıda fiyatlarına para politikasının etki etmesi çok zor’

Merkez Bankası’nın ‘para politikasının enflasyonu tek başına indirmeye yeterli olmadığını, özellikle gıda fiyatlarına para politikasının etki etmesinin çok zor olduğunu’ kaydeden MB başkanı, ‘enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini ama özellikle gıda fiyatları için sadece Merkez Bankası’nın değil tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi’ gerektiğini söyledi.

Karar Erdoğan’ın mı?

Kavcıoğlu, faiz indirimi kararının Erdoğan’a ait olduğu yönündeki eleştirilere cevabında ‘bu konudaki görüşlerinin belli olduğunu’ söylemekle yetindi. MB başkanına göre ‘faizin önemli olduğunu ama reel sektörün sorunlarını da anlamak gerek.’

‘Ekonominin bir bütün olduğunu, reel sektörün yüksek faizden çok dertli olduğunu’ kaydeden Kavcıoğlu, ‘müteahhitlerin yüksek faize yönelik tepkisini hatırlatıp pek çok sektörün aynı rahatsızlığı yaşadığını’ aktardı.