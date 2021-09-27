Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kavcıoğlu’na göre dolarda yükselişin sürmesi için neden yok

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na göre ‘dolarda hızlı bir yükseliş için zemin yok.’

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası (MB) enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile başladı. Ekonomistler politika faizinin yüzde 19’da sabit kalacağını tahmin ediyordu.


Dolar/TL MB’nin faiz kararı öncesi işlem gördüğü 8,65 civarından bugün 8,8995’e kadar yükseldi ve 2 Haziran’da test edilen 8,88 zirvesini aştı.

Dolar/TL’deki yükseliş ise esasen ay başında 8,3 seviyesinden Erdoğan’ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine başlanacağı yönündeki MB’nin yatırımcılara verdiği ilk mesajla başlamıştı.

T24’ten Barış Soydan’a konuşan Kavcıoğlu, eylül ayında dolarda yaşanan yükselişin yarısından fazlasının ABD Merkez Bankası (FED) kararları ve FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla ilişkili olduğunu iddia etti.

MB başkanı faiz kararı sonrasında Türkiye’den ‘bir miktar yabancı sermaye çıkışı yaşandığını, bu tutarın 2 milyar dolar civarında olabileceğini’ ifade etti.

Kavcıoğlu’na göre dolarda ‘hızlı bir yükseliş’ için zemin olmamasının sebepleri ‘cari açıktaki azalma’ ve ‘TL mevduatlardaki artış.’

‘Gıda fiyatlarına para politikasının etki etmesi çok zor’

Merkez Bankası’nın ‘para politikasının enflasyonu tek başına indirmeye yeterli olmadığını, özellikle gıda fiyatlarına para politikasının etki etmesinin çok zor olduğunu’ kaydeden MB başkanı, ‘enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini ama özellikle gıda fiyatları için sadece Merkez Bankası’nın değil tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi’ gerektiğini söyledi.

Karar Erdoğan’ın mı?

Kavcıoğlu, faiz indirimi kararının Erdoğan’a ait olduğu yönündeki eleştirilere cevabında ‘bu konudaki görüşlerinin belli olduğunu’ söylemekle yetindi. MB başkanına göre ‘faizin önemli olduğunu ama reel sektörün sorunlarını da anlamak gerek.’

‘Ekonominin bir bütün olduğunu, reel sektörün yüksek faizden çok dertli olduğunu’ kaydeden Kavcıoğlu, ‘müteahhitlerin yüksek faize yönelik tepkisini hatırlatıp pek çok sektörün aynı rahatsızlığı yaşadığını’ aktardı.

Dolar/TL yeni zirve: Bankacılar risklere dikkat çekti

MB’den ‘prematüre’ faiz indirimi: ‘Hatalı ve riskli’

Reuters: Elektrik ve doğalgaza yüzde 15’e varan zam yolda

MB’nin faiz indirimine kim ne dedi?

Faiz kararı sonrası dolar tüm zamanların zirvesinde

Merkez Bankası’ndan faiz indirimi

Erdoğan mesajı verdi: Faizi düşürmemiz şart

SON HABERLER

Meğer erkek filmleriymiş!

Yönetmen Metin Akdemir’in 39. İstanbul Film Festivali ve 57. Antalya Film Festivali’ni sarsan filmi ‘Hayalimdeki Sahneler’i gecikmeli olarak Mubi platformunda izledim. Belgesel seksenler ile doksanlar arasındaki Türk toplumundaki kadın kimliğinin farklılaşmasının sinemadaki izdüşümü olan ‘Dul Bir Kadın’, ‘Kadının Adı Yok’, ‘İki Kadın’ filmlerini kuir ögeler açısından inceliyor.

TTB, 10’dan fazla doktoru soruşturuyormuş

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, ‘yanlış bilgilerle halk sağlığını tehdit eden’ 10’dan fazla doktorla ilgili soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Greta Thunberg: Aktivistliğin en büyük getirisi arkadaş edinmek

Greta Thunberg.. üç yıl önce, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ‘okul grevi’ne giderek İsveç Parlamentosu’nun önünde nöbet tutmaya başladığında, sessiz sakin, 15 yaşında bir öğrenciydi.Twitter üzerinden duyurduğu, çantasını, kitaplarını yanına alarak eylemine başladıktan bir yıl sonra dünyanın tanıdığı iklim aktivisti Greta Thunberg oldu. Aktivist olmanın en büyük getirisinin arkadaş edinmek olduğunu söylüyor.