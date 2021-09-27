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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Kasım ayına kadar Paris Anlaşması’nın onaylamış olacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kasım ayında Glasgow’da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi’ne kadar Paris İklim Anlaşması’nın onay sürecini tamamlamış olacağız” dedi.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:


*Türkiye iklim değişikliğinde öncü rol üstlenecek.

*Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz.

*Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye’de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız.

*Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir.

*Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi Parkı’nın bir başka versiyonu

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