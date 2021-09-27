Bugün doğan çocukları yedi kat daha fazla sıcak hava dalgası bekliyor

Araştırmalar, bugün doğan bir çocuğun, büyükanne ve büyükbabalarından ortalama yedi kat daha fazla sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacağını ortaya koydu.

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BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin ‘yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı’ uyarısında bulunmuştu.

Glasgow’da düzenlenen küresel iklim zirvesi öncesinde dünyanın karşı karşıya olduğu bu tehditle ilgili olarak devletlere taahhütlerini yerine getirmeleri için çağrılar artıyor.

Çocukları bekleyen daha fazla kuraklık, kıtlık…

Science dergisinde yer alan analizde 1960 ve 2020 yılları arasında doğan her nesil için altı aşırı iklim olayına (kuraklık, sıcak hava dalgaları, kıtlık, nehir taşkınları, tropikal kasırgalar ve orman yangınları) maruz kalma projeksiyonları yapıldı. Buna göre 2020’de doğan çocukların, 1960’ta doğan bir çocuğa göre ortalama iki kat daha fazla orman yangını, 2,6 kat daha fazla kuraklık ve neredeyse üç kat daha fazla nehir taşkını ve kıtlık yaşayacağı öngörüldü.

Dergideki yazıda genç nesillerin güvenliğine yönelik tehdit vurgulandı ve emisyon salınımının azaltılması için çağrıda bulunuldu.

Çalışmanın baş yazarı olan Belçika’dan Prof. Wim Thiery, şunları söyledi: “Ortaya çıkan sonuçlar, yeni doğan bebeklerin yaşamları boyunca büyükanne ve büyükbabalarına kıyasla aşırı sıcak hava dalgalarına maruz kalma oranında yedi kat artış olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bugün 40 yaşın altındaki insanların, en iddialı iklim politikaları altında bile sıcak hava dalgalarına, kuraklığa, kıtlığa ve nehir taşkınlarına maruz kalma açısından benzeri görülmemiş bir hayat yaşayacaklarını öngörüyoruz.”

Başka araştırmalar da verileri doğruluyor. Almanya’da yaşanan sel felaketinin ardından yapılan bir analizde, buna benzer felaketlerin meydana gelme olasılığının küresel iklim krizi nedeniyle dokuz kat daha fazla olduğunu bildirilmişti.

Aynı şekilde Kuzey Amerika’da meydana gelen sıcak hava dalgalarının da meydana gelmesinin 150 kat daha olası olduğu vurgulanmıştı.

Buna rağmen devletler harekete geçmiyor.

Bağımsız araştırma grubu ‘Climate Action Tracker’ tarafından yapılan analiz, 1,5 santigrat derece hedefini tutturma konusunda ilerlemelerin mayıs ayından bu yana durduğunu ve yeterli önlem alan tek ülkenin Gambiya’nın olduğunu söylüyor.