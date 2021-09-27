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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlıktan Emine Erdoğan’ın önsözünü yazdığı 950 bin liralık kitap açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bakanlık bütçesinden 950 bin lira harcanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın önsözünü yazdığı, ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı‘ kitabının ‘Türkiye’nin gastro diplomasi faaliyetlerini yeni ve üst bir safhaya taşımak iddiasıyla’ yayımlandığı kaydetti.

Fotoğraf: AA

Emine Erdoğan’ın, “Şefler için eşsiz bir kılavuz olacağına inanıyorum” diyerek tanıttığı, ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı‘ isimli kitap için Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi kullanılmış basım için 250 bin lira, tanıtım için ise 700 bin liralık harcama yapılmıştı.


Bakanlığın açıklamasında ‘bazı medya kuruluşlarında kitap için olumsuz algı yaratmak istendiği’ iddia edildi.

AA’nın aktardığına göre Kitabın ‘yurt dışında tanıtımı amacıyla’ Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destekleriyle yayımlandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin önsöz yazarak ve tanıtımına katılarak destek verdiği bu eser, alanın en önde gelen akademisyenleri ve şefleri tarafından kaleme alınmıştır. Nitelikli metin ve görsel içeriğiyle dikkat çeken ve yayımlanmasının üzerinden geçen çok kısa süreye rağmen okurların ve uzmanların takdirini kazanan bu eser Türk mutfağının özgün niteliklerini tüm dünyada sunmak ve ülkemizin gastro diplomasi faaliyetlerini yeni ve üst bir safhaya taşımak iddiasıyla yayımlanmıştır.”

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