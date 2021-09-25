Emine Erdoğan’ın kitabı için cebimizden 950 bin lira çıkmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı‘ kitabı için Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden toplam 950 bin lira harcandı. Bakanlık, kitabın basımı için 250 bin lira, tanıtımı için ise 700 bin liralık harcama yaptı.

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BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre Emine Erdoğan’ın, “Şefler için eşsiz bir kılavuz olacağına inanıyorum” diyerek tanıttığı, ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı‘ isimli kitabı için Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hazırlanan kitabın basımı için 3 Haziran 2021 tarihinde ihale düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen ihalede pazarlık yöntemi kullanıldı.

Üç şirketin davet üzerine teklif verdiği ihale, 8 Temmuz’da sonuçlandırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ofset Filmcilik ve Matbaacılık isimli şirket arasında 275 bin liralık sözleşme imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos’ta kitabın tanıtımı için ihale açtı.

Yine pazarlık yöntemi kullanılan ihalenin sözleşmesi 1 Eylül’de imzalandı. Yaklaşık maliyeti 789 bin 250 lira olarak hesaplanan ihale kapsamında Pera Etkinlik isimli şirketle 700 bin lira anlaşma sağlandı.

İhalenin, Emine Erdoğan’ın kitabının uluslararası alanda tanıtımını da kapsadığı öğrenildi.

Kitabın basım ve tanıtım organizasyonuna yönelik ihaleler, Milli Kütüphane Hizmet Binası’nda düzenlendi.