Akşam Postası / 25 Mayıs 2022

‘Kaçış planı’ hakkında sessiz kalan Erdoğan mahkemeye gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘AKP’nin kaçış planı’ açıklamaları için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

AKP’de Özkan görevden resmen ‘affedildi’

Armağan Çağlayan’ın Youtube programında Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilgili açıklamaları sonrası ‘görevden affını’ isteyen Cahit Özkan’ın yerine, AKP grup başkanvekilliğine Yılmaz Tunç getirildi.

Türkiye Avrupa’nın ‘çöplüğü’ olmuş

Fotoğraf: DHA

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat, 2021’de AB ülkelerinden ihraç edilen atığın en büyük alıcısının 14,7 milyon tonla Türkiye olduğunu açıkladı.

CHP, Soylu’ya ‘anladığı dilden’ yanıt verdi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoşoplu fotoğrafını paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya fotoşopla yanıt verdi.

Darbe girişimi davaları tamamlandı: 1634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra başlayan 100 binin üstündeki soruşturma tamamlandı.

Burhaniye’de sahile 11 kat imar izni yargıya taşındı

Çevreciler, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde CHP’li belediyenin sahil şeridindeki alana 11 kat imar izni veren plan değişikliğini yürütmenin durdurulması istemiyle yargıya taşıdı.

Zelenski, üçüncü ayında savaşı değerlendirdi: Rus füze mühimmatı tükendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna işgalinin Kırım’dan başladığını ve Rus ordusunun sonunda bu bölgeden çekilmek zorunda kalacağını söyledi.

Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ 10’ar yıl hapis cezası

Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) görevinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ’a ‘DHKPC’ye üye olmak’tan 10’ar yıl hapis cezası verildi.

ABD endişeli: Türkiye’nin Suriye’ye operasyonu istikrarı zayıflatır

Fotoğraf: Reuters

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye yeni askeri operasyon başlatma planları hakkında ‘endişe’ duyduklarını açıkladı.

Yılbaşından bu yana icra dosyası sayısı 1 milyon arttı

Borç ödemelerindeki sıkıntı, icra iflas istatistiklerine de yansıdı. İcra dosyalarının sayısı 24 Mayıs itibariyle 23,5 milyona yükseldi.

AYM’den Aysel Tuğluk için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski vekil Aysel Tuğluk’un 2010’da Mardin Nusaybin’de katıldığı bir etkinlik ardından hakkında soruşturma açılması ve ertelenmesi nedeniyle gösteri ve yürüyüş düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Bakanlık yıllardır temin edilen ilacı listeden çıkardı, hastalar ortada kaldı

İlaçlarına ulaşamayan sistinüri (sistin adlı maddenin idrarda aşırı artmasıyla sürekli böbrek taşı gelişmesi) hastaları ortada kaldı. Sağlık Bakanlığı’nın böbrek taşlarının oluşumunu engelleyen bu ilaçları ‘ithal edilebilenler’ listesinden çıkarması, hastaları tedavisiz bıraktı.

Yargı kulisi: Seçim kurullarına müdahale için katakulli mi çevriliyor?

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) çok kapsamlı bir yaz kararnamesi açıklayacağı ve 5 bine yakın yargı mensubunun yerini değiştireceği ileri sürüldü.

Ekonomist Timothy Ash: TL’yi savunmayı bıraktılar, dolar 16’da durmayacak

Türkiye analizleriyle tanınan Britanyalı ekonomist Timothy Ash, yetkililerin lirayı savunmayı bıraktığını belirterek dolar/TL’nin 16’da durmayacağını söyledi.

Deniz Baykal’ın görüntülerinin dağıtılmasıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Eski CHP genel başkanı Deniz Baykal ve bazı eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili yargılanan iki eski polis memuru Tekirdağ’da gözaltına alınıp tutuklandı.

Erdoğan’ı örnek alan Macar başbakanı ‘süresiz OHAL’ peşinde

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ‘Ukrayna işgalinin olumsuz ekonomik etkilerinden ülkesini koruma’ gerekçesiyle olağanüstü hal ilan etti. İnsan hakları örgütleriyse kararın ‘süresiz OHAL’e işaret ettiğini söylüyor.

Mehmet Cengiz’den Yılmaz Özdil’e 1 milyon liralık dava

Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.