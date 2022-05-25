‘Kaçış planı’ hakkında sessiz kalan Erdoğan mahkemeye gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘AKP’nin kaçış planı’ açıklamaları için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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Kılıçdaroğlu, dün Twitter üzerinden Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV), ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira göndrdiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

CHP lideri, ABD’deki vakfın yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesinden bir üyenin bulunduğunu belirtirken, “Gelelim Amerika’ya kaçmaya hazırlananlara… Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı sonrası birçok üst düzey AKP’li iktidara yakın kanallara konuşup iddiaları yalanlarken henüz Erdoğan’dan bir açıklama yok.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter üzerinden dava açacaklarını şöyle duyurdu: “Sayın cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır.”