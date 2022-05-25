Deniz Baykal’ın görüntülerinin dağıtılmasıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Eski CHP genel başkanı Deniz Baykal ve bazı eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili yargılanan iki eski polis memuru Tekirdağ’da gözaltına alınıp tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Baykal, bir gizli kamera kaydı nedeniyle 10 Mayıs 2010’da CHP genel başkanlığından istifasını açıkladığı basın toplantısında, “Bu komplo siyasi iktidarın bilgisi ve onayı olmadan yapılamaz” demişti.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinden üç gün önce sızdırılan bir ortam dinlemesi kaydında da Erdoğan’ın Baykal’a yönelik ‘kaset komplosu’nu internete sızdırılmadan önce bildiği, kaseti izlediği hatta bizzat yayınlanmasını planladığı öne sürülüyordu.

Baykal, daha önce de 7 Haziran seçimlerinin ardından Erdoğan’la görüşmesinde Erdoğan’ın ‘kaset komplosu’nda sorumluluğu olduğu kanaatini koruduğunu, bunu 10 Haziran’daki görüşmede Erdoğan’ın yüzüne de söylediğini ifade etmişti.

Polisin açıklamasında, söz konusu görüntülerin basın yayın yoluyla dağıtılması soruşturmasında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklama şöyle: “Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından dokuz yıl altı ay hapis cezası ile yargılanan ihraç eski polis memurları A.Y.E. ve A.B. Tekirdağ’da saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı. 23 Mayıs’ta Tekirdağ başsavcılığına sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.”