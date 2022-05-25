Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bir günde 1260 vaka, dört can kaybı


Sağlık Bakanlığı, bugünün corona virüsü tablosunu açıkladı.

Buna göre 24 saatte 1.260 vaka kayda geçti, dört kişi hayatını kaybetti.

Bir günde iyileşenlerin sayısı 1.225 olurken, 137 bin 573 test yapıldı.

SON HABERLER