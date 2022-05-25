Mehmet Cengiz’den Yılmaz Özdil’e 1 milyon liralık dava

Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Fotoğraflar: Sözcü, Cengiz Holding

Cengiz’in 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sızdırılan bir tapede “Milletin a… koyacağız” dediği duyulmuş, işadamı rakibini kast ettiğini dile getirmişti. Cengiz’in şirketi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sıklıkla kamu ihalesi kazanan şirketleri tanımlamak için kullanılan ‘beşli çete’nin içinde de anılıyor.

Bu sözlere ‘alınıp’, kimi zaman davalar açan Cengiz, konuyla ilgili en son ”Ne çetesi kardeşim? Buna isyan ediyorum. Benim üzerimden kimse siyaset yapmasın kardeşim. Bir insanın bir insanı sevmesiyle, arkadaş olmasıyla yorum yapmaya hakkın yok” demişti.

Şirketi, dünyada devletten en fazla ihale alan şirket listesinin ilk 10’unda olan Cengiz, şimdi de Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’e dava açtı.

Özdil’e 14 Nisan’da yayımlanan ”‘Garanti’ kazanan adayımı açıklıyorum” başlıklı köşe yazısı nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açıldı.

Kendisine hakaret edildiği ve kişilik haklarının zarar gördüğünü öne süren Cengiz’in açtığı dava İstanbul Anadolu Asliye Mahkemesi’nde görülecek.

Özdil’in yazısının bir kısmı şöyle: ”Valla sizi bilmem, benim gönlümden geçen cumhurbaşkanı adayı belli. Sözünün eri… ‘Gör bak milletin orasına koyacağız’ dedi, harbi harbi hakkını verdi. Vaatlerini gerçekleştirme konusunda liyakat sahibi.

Particilik yapmıyor. İttifak ayırmıyor. Milleti komple kucaklıyor. Köprüsünden geçmeyen CHP’liyi de kucaklıyor, havalimanına uçmayan AKP’liyi de kucaklıyor, otoyolunu görmeyen HDP’liyi de kucaklıyor, yukarda Allah var, etnik kökenmiş, mezhepmiş filan, kimseyi ötekileştirmiyor, toplumsal eşitlik konusunda çok hassas davranıyor, daha bismillah sözleşmesini imzalarken memlekette kucaklamadık bir kişi bile bırakmayacağını ‘garanti’ ediyor.”

Cengiz Holding, şubatta Sözcü, Oda TV, Cumhuriyet gibi haber sitelerine reklam vermişti.