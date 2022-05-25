Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ 10’ar yıl hapis cezası

Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) görevinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ’a ‘DHKPC’ye üye olmak’tan 10’ar yıl hapis cezası verildi.

Görsel: Arşiv

Gülmen, 5 Ağustos 2020’de İstanbul’un Şişli ilçesindeki Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen baskında gözaltına alınarak tutuklanmış, Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Karadağ ve Gülmen’in yargılandığı davada savcı mütalaasında iki sanığa ‘DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiş, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istemişti.

İstanbul 28’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Gülmen ile Karadağ ve avukatları katıldı.

Gülmen ve Karadağ’ın savunmalarının ardından avukatlarına söz verildi. Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, diğer sanıklar Fırat Kaya ve Olcay Karadağ’ın beraatlerine karar verdi.

Heyet, sanıklar Gülmen ve Karadağ’ı ‘silahlı terör örgütü DHKP/C’ye üye olmak’ suçundan sekizer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, suç ‘mutlak terör’ olmasından dolayı cezaları 12’şer yıla çıkarttı. Sanıkların suç sonrası ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme, sanıkların cezalarını 10’ar yıla indirdi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Bir davada daha ceza almıştı

Gülmen, 324 gün açlık grevi yapmış, 2017’de ‘silahlı terör örgütüne üye olmak‘tan yargılandığı davada altı yıl üç ay hapis cezası almıştı.