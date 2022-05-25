Erdoğan’ı örnek alan Macar başbakanı ‘süresiz OHAL’ peşinde

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ‘Ukrayna işgalinin olumsuz ekonomik etkilerinden ülkesini koruma’ gerekçesiyle olağanüstü hal ilan etti. İnsan hakları örgütleriyse kararın ‘süresiz OHAL’e işaret ettiğini söylüyor.

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Türkiye’dekine benzer otoriterleşme adımları nedeniyle Avrupa Birliği tarafından sert şekilde eleştirilen Orban, “Kimsenin kendi demokrasi anlayışını dayatmaya hakkı yok” diyerek Türkiye ve Rusya’ya sık sık destek demeçleri veriyor.

Orban, 2014’te ikinci kez seçildikten sonra verdiği bir söyleşide liberal demokrasiyi ‘gayri liberal’ bir devlet uğruna terk edebileceğini söylemiş, bu yönetim tarzına örnek olarak da Türkiye, Rusya ve Çin’i göstermişti.

DW Türkçe’nin haberine göre konuyla ilgili kararını salı akşamı açıklayan Orban, geceyarısından itibaren yürürlüğe giren olağanüstü halle Macaristan’ı, Ukrayna savaşının tetiklediği olumsuz ekonomik gelişmelerden korumayı amaçladıklarını öne sürdü. Orban tarafından daha önce, pandemi nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin süresiyse önümüzdeki salı sona erecek.

Macaristan’da faaliyet gösteren insan hakları örgütü TASZ (Macaristan Vatandaş Özgürlükleri Birliği) ise Orban hükümetinin ‘süresiz bir olağanüstü hâl’ için çaba sarfettiğini öne sürdü. TASZ, bu uygulamanın Orban’a, “Tüm insanların temel haklarını kısıtlayabilme ya da tamamen ortadan kaldırma hakkı verdiğini” vurguladı.

Ülkesinde 12 yıldır başbakanlık görevinde bulunan Orban’ın uzun süredir temel hakları, kuvvetler ayrılığını ve basın özgürlüğünü kısıtladığı belirtiliyor.