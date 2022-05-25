AKP’de Özkan görevden resmen ‘affedildi’

Armağan Çağlayan’ın Youtube programında Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilgili açıklamaları sonrası ‘görevden affını’ isteyen Cahit Özkan’ın yerine, AKP grup başkanvekilliğine Yılmaz Tunç getirildi.
Özkan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye’ye teslim olduğu yönündeki sözleri parti yönetiminde tepkiye neden olmuştu.
Özkan, Twitter’da Tunç’la birlikte fotoğrafını paylaşarak “Partimizin grup başkanvekili görevine seçilen Bartın milletvekilimiz Yılmaz Tunç’u tebrik eder, yeni görevinin hayırlı olmasını dilerim” dedi.