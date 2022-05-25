Darbe girişimi davaları tamamlandı: 1634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra başlayan 100 binin üstündeki soruşturma tamamlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki ‘FETÖ’ yapılanmasının 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden altı yıl geçti. Darbe girişimi sırasında 251 vatandaş hayatını kaybederken, 2 binden fazla vatandaş yaralanmıştı. Aradan geçen yılda ‘FETÖ’den çok sayıda dava açılmıştı.
Darbe girişimine ilişkin açılan 289 davada 4 bin 891 kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Sanıklardan
- 1634’ü ağırlaştırılmış müebbet
- 1366’sı müebbet
- 1891’i de çeşitli sürelerde hapis cezaları aldı.
Tamamlanan davalarda 2 bin 870 kişiyse beraat etti.