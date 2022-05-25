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Yaramazlara biraz batar!

Darbe girişimi davaları tamamlandı: 1634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet


15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra başlayan 100 binin üstündeki soruşturma tamamlandı.

Fotoğraf :Reuters

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki ‘FETÖ’ yapılanmasının 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden altı yıl geçti. Darbe girişimi sırasında 251 vatandaş hayatını kaybederken, 2 binden fazla vatandaş yaralanmıştı. Aradan geçen yılda ‘FETÖ’den çok sayıda dava açılmıştı.


Darbe girişimine ilişkin açılan 289 davada 4 bin 891 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan

  • 1634’ü ağırlaştırılmış müebbet
  • 1366’sı müebbet
  • 1891’i de çeşitli sürelerde hapis cezaları aldı.

Tamamlanan davalarda 2 bin 870 kişiyse beraat etti.

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