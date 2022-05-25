Burhaniye’de sahile 11 kat imar izni yargıya taşındı

TUĞBA ÖZER

Çevreciler, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde CHP’li belediyenin sahil şeridindeki alana 11 kat imar izni veren plan değişikliğini yürütmenin durdurulması istemiyle yargıya taşıdı.

Görsel: Arşiv

Burhaniye Belediyesi, İskele Mahallesi sahil şeridindeki belediyeye ait bir alanda imar planı değişikliğine giderek beş kat olan imar iznini 11 kata çıkardı. Söz konusu değişikliğe, eski belediye başkan yardımcısının sunumunda görülen ‘gökdelen otel’ projesi için gidildiğini savunan çevreciler, belediyeye itirazlarının reddedilmesinin ardından imar planı değişikliğini mahkemeye taşıdı.

Belediyenin “Otel projemiz yok” açıklamasını inandırıcı bulmayan Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP) yürütme kurulu Balıkesir İdare Mahkemesi’ne bir dilekçe sunarak yürütmenin öncelikle durdurulmasını, sonrasında ise tamamen iptal edilmesini talep etti.

Dilekçede plan değişikliğinin ‘hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun olmadığı ve kamu yararı göz ardı edildiğinden de kamu zararına neden olacağı’ yazıldı.

Ne olmuştu?

Zeytinlik alana alışveriş merkezi inşasından tepkiler üzerine geri adım atan Burhaniye Belediyesi’nin, son olarak sahile dikmek istediği ‘gökdelen otel’ projesini Diken gündeme getirmişti.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi, İskele Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Burhaniye Belediyesi’ne ait, sahil şeridindeki alanda imar planında kat izni 3 Aralık 2021’de ilçe belediye meclisi kararıyla beşten 11’e çıkarılmış, ilçe belediye meclisinin kararı, büyükşehir belediye meclisi tarafından 21 Ocak 2022’de onaylanmıştı.

İmar planı değişikliğinin hemen ardından eski belediye başkan yardımcısının bir basın toplantısında değişikliğin yapıldığı alana ilişkin otel projesi görseli paylaşması tepkilere neden olmuş, projeye karşı çıkan çevrecileri harekete geçirmişti.

BURÇEP 11 kat imar izni öngören imar değişikliğinin kanunsuz ve yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle 25 Mart’ta belediyeye itiraz dilekçesi sunmuş, belediye meclisi itirazı reddetmişti.