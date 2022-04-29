Sahile ‘gökdelen otel’ projesi: İmar iznine itiraz CHP oylarıyla reddedildi

TUĞBA ÖZER

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde CHP’li belediyenin sahil şeridindeki alana 11 kat imar izni veren plan değişikliğine çevrecilerin itirazı belediye meclisince reddedildi. Oy çokluğuyla alınan kararda, CHP’li üyeler ret oyu kullanırken AKP’li üyeler kabul etti.

Görsel: Arşiv

Zeytinlik alana alışveriş merkezi inşasından tepkiler üzerine geri adım atan Burhaniye Belediyesi’nin, son olarak sahile dikmek istediği ‘gökdelen otel’ projesini Diken gündeme getirmişti.

Sahil şeridindeki imar planında kat izni 3 Aralık 2021’de ilçe belediye meclisi kararıyla beşten 11’e çıkarıldı. İlçe belediye meclisinin kararı, büyükşehir belediye meclisi tarafından 21 Ocak 2022’de onaylandı. İmar planı değişikliğinin hemen ardından eski belediye başkan yardımcısının bir basın toplantısında değişikliğin yapıldığı alana ilişkin otel projesi görseli paylaşmasıyla tartışmalar büyüdü.

Çevrecilerin ‘rant hedefi’ itirazı

Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP), Balıkesir Mimarlar Odası ve Burhaniye Bağımsız Kadın Platformu başta olmak üzere ilçedeki çevreciler imar planı değişikliğine karşı harekete geçti.

Planın kanunsuz ve yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle 25 Mart’ta belediyeye itiraz dilekçesi sunuldu. Dilekçede şu gerekçe yer alıyordu: “Yüksek rant hedefindeki bu plan değişikliği kamu yararını tamamen göz ardı ederek yörenin yerel ve doğal özelliklerinin tahrip edilmesi ve çevresindeki yol altyapısındaki yasal planlama ölçülerine uyulmamasıyla birlikte yürürlükteki imar kanununa ve ilgili yönetmeliklere tümüyle aykırıdır.”

Burhaniye Bağımsız Kadın Platformu da “Kadınlar Betonlaşmaya İtiraz Ediyor: Sahilimizde Gökdelen Otel İstemiyoruz” sloganıyla sosyal değişim platformu change.org’da imza kampanyası başlatmış, 18 binden fazla imza toplanmıştı.

Gerekçesiz reddedildi

İtirazı değerlendiren Burhaniye Belediye Meclisi oy çokluğuyla ret kararı aldı.

CHP’li üyeler itirazların reddine oy kullanırken AKP’liler “Kabul edilmeli” dedi. Kararda gerekçe gösterilmemesi de dikkat çekti: “İlçemiz İskele Mahallesi, 24 26 H uygulama imar planı paftası, 830 ada bir parseli kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmış olup yapılan incelemeler neticesinde itirazların reddine İmar Komisyonu ile Kent Estetiği Komisyonu raporu doğrultusunda meclisimizce oy çokluğu ile karar verilmiştir.”

‘Otel projesinden vazgeçildiğine inanmıyoruz’

Başvurusu reddedilen BURÇEP’se kararın ardından otel projesinden vazgeçildiğine bir kez daha inanmadıklarını yineledi.

Platformun açıklamasında şöyle dendi: “Dava açmaya hazırlanıyoruz. Ama Burhaniye Belediye Meclisi’nin bu kararını ve meclis üyelerini de not aldık. Unutmayacağız. Kararın gerekçelendirilmemiş olması da dikkat çekici. Projeden vazgeçildiğinin söylenmesi sadece lafügüzaf.”

Diken’in birçok kez ulaştığı belediye yetkilileriyse otel projelerinin olmadığını ısrarla vurguluyor.