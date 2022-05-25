Zelenski, üçüncü ayında savaşı değerlendirdi: Rus füze mühimmatı tükendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna işgalinin Kırım’dan başladığını ve Rus ordusunun sonunda bu bölgeden çekilmek zorunda kalacağını söyledi.

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Rusya, Ukrayna’yı üç ay önce 24 Şubat’ta işgale başlamıştı.

Telegram hesabından, savaşın 90’ıncı gününde Ukrayna ordusunun Rusya’ya karşı kendi ülkesini savunmaya devam ettiğini, üç aylık sürenin çok zor geçtiğini kaydeden Zelenski, “Bunlar Rus işgalcilerinin üç aylık savaş suçlarıdır. Saldırıların, yıkımlarının, ablukalarının üç ayıdır” dedi.

Savaşın devam ettiği 90 gün içinde toplam 15 bin 227 Ukraynalı asker, polis ve diğer görevlinin devlet kahraman ödülüne layık görüldüğü bilgisini paylaşan Zelenski, öte yandan işgal altındaki toprakları kurtarmak için mücadele sürdüklerini kaydederek, “Ukrayna’nın 1016 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı” dedi.

‘Rus füze mühimmatı tükendi’

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Ukrayna’daki ‘özel askeri operasyonu’ bilerek yavaşlatmaya çalıştıklarına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Zelenski, Rusya’nın üç aylık süreçte başarısız olduğu ve şimdi çeşitli ‘bahaneler uydurmaya’ çalıştıklarını savundu: “Yaklaşık 30 bin Rus askeri öldü. 200’den fazla uçak düşürüldü. Binlerce Rus tankı, zırhlı araç ve diğer teçhizatı imha edildi. Rus füze mühimmatı neredeyse tamamen tükendi. Ve bunu tüm güçleriyle savaşmadıkları yalanlarıyla mı örtmek istiyorlar? Bu üzücüdür, zaman gelecek ve bunu kendileri kabul edecekler.”

Rusya’nın, Donbas’ta da başarılı olamayacağını iyi bildiğini ama ona rağmen tüm gücünü orayı tamamen işgal etmeye kullanmak için harekete geçirdiğini savunan Zelenski, “Şimdi Donbas’taki durum son derece ağır. Rusya’nın elinde kalan tüm askeri gücü nerdeyse oraya aktarıldı” dedi.

‘İşgal Kırım’da başladı’

Rusya’nın Ukrayna işgaline Kırım’dan başladığını kaydeden Zelenski, şunları kaydetti: “Rus işgali tam olarak Kırım’dan başladı. Bu, Rus devletinin Ukrayna ile ilgili hatalar listesindeki ilk madde değildi ancak, Rusya’nın kendisi için ölümcül hatası olan ilk konuydu. Tam da bundan sonra Rusya’nın diğer ve daha az ölümcül olmayan hatalar çıkmaya başladı ve tüm bunlar onun zayıflamasına neden olur. Ve elbette işgalciler Kırım’ı terk etmek zorunda kalacak.”

Rusların geçici olarak işgal ettiği Mariupol, Herson ve diğer şehirlerden de çekilmek zorunda kalacaklarını kaydeden Zelenski, sözlerini, “Kesinlikle oraların sahipleri olamayacaklar” diye tamamladı.