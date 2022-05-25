Yılbaşından bu yana icra dosyası sayısı 1 milyon arttı

Borç ödemelerindeki sıkıntı, icra iflas istatistiklerine de yansıdı. İcra dosyalarının sayısı 24 Mayıs itibariyle 23,5 milyona yükseldi.

Pandemi döneminin getirdiği ekonomik sıkıntılara, iktidarın faiz ısrarıyla yüksek enflasyon ve kur krizinin de eklenmesiyle ticari ve bireysel borçların ödeme güçlüğü arttı.

Borç ödemelerinde yaşanan sıkıntı, icra iflas istatistiklerine de yansıdı.

Dünya’dan Hüseyin Gökçe’nin Adalet Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemelere göre pandemi kısıtlamalarının yaşandığı ve icra işlemlerine sınırlama getirilen dönemler dışında mahkemelerdeki icra dosyalarında ciddi artışlar yaşandı. 2017 yılı sonunda 15 milyon 846 bin olan icra dosyası sayısı, 2018 sonunda 2 milyon 834 bin adet artarak 18 milyon 680 bine çıktı. 2019 sonunda 20 milyon 312 bine yükselen icra dosyası sayısı 2020 yılı sonuna gelindiğinde 22 milyon 196 bine çıktı.

Mahkemelerdeki icra dosyası sayısı 24 Mayıs 2022 itibarıyla önceki 2021 yılı sonuna göre 926 bin artarak 23 milyon 497 bine yükseldi.

E. Gelir İdaresi Strateji Başkanı Nazmi Karyağdı, krizin KOBİ’leri olumsuz etkilediğinin altını çizerek, ‘zombi’ durumundaki şirketlerin reel ekonomiyi ve finans kesimini olumsuz etkilememesi için hassas olmak gerektiğini söyledi.

Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer ise finansal yeniden yapılandırma (FYY) sürecinden daha fazla kişinin yararlanabilmesi gerektiğini belirtti.