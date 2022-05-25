Yargı kulisi: Seçim kurullarına müdahale için katakulli mi çevriliyor?

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) çok kapsamlı bir yaz kararnamesi açıklayacağı ve 5 bine yakın yargı mensubunun yerini değiştireceği ileri sürüldü.

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AKP ve MHP’nin Meclis’ten geçirdiği yeni seçim kanunuyla seçim kurulu başkanlarının belirlenme yöntemi değişmişti.

Yeni yasadaki bu yöntem uzmanlar tarafından ‘karmaşık’ olarak nitelenmişti. Yasada en kıdemli hakimin seçilmesi yöntemi yerine daha geniş bir hakim havuzundan kura yöntemiyle başkan, üye ve yedek üyelerin belirlenmesi getirilmişti.

Yasa sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçelerdeki seçim kurullarının yeniden belirlenme sürecinin 6 Temmuz’a kadar halledileceğini duyurmuştu.

Cumhuriyet’ten Barış Pehlivan HSK’nın bu düzenleme öncesi 17 Haziran’da açıklayacağı yaz kararnamesiyle 5 bine yakın yargı mensubunun yerini değiştirilebileceği kulisini paylaştı.

Bir hakimin seçim kuruluna girmeye hak kazanması için o il ya da ilçede görevini yapıyor olması gerektiğini hatırlatan Pehlivan, şu soruları gündeme getirdi:

*Seçim kurullarında görev almaması istenen hâkimler için bir oyun planı mı var? Yaz kararnamesiyle yerleri değiştirilip kuraya girmeleri mi engellenecek?

*Ya da önce seçim kurulları belirlenip kuradan çıkan ‘istenmeyen’ hâkimler yaz kararnamesiyle uzaklaştırılacak mı? Böylece o hakim hak kazandığı il veya ilçedeki seçim kurulunda görev yapamaz hale mi gelecek?