Ankara’daki ‘NATO zirvesi’nde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya’nın savunma sanayii ürünlerindeki ambargoları kaldırması konusunda olumlu tavır gördüklerini söyledi.

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Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından NATO’ya başvurmuştu. Bir ülkenin NATO’ya kabulü için oybirliğiyle karar alınması gerekiyor. Türkiye, iki ülkenin üyeliği kabulü için bazı taleplerde bulunmuştu.

İsveç ve Finlandiya heyetleri, ülkelerinin NATO’ya başvurularına onay vermeye ikna etmek için bugün Ankara’da bir heyetle görüştü.

Görüşmenin ardından konuşan Kalın, Türkiye’nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini çok net ifade ettiklerini dile getirdi.

Sözcü, “Muhataplarımıza PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir farkın olmadığını açık bir şekilde ifade ettik” dedi.

Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki günlerde kendilerinin taleplerimize karşı nasıl cevap vereceklerini gördükten sonra bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bu ilk toplantı olduğu için temel çerçevenin doğru oturtulması üzerine odaklandık. Önümüzdeki günlerde görüşmeler ve istişareler devam edecek. NATO zirvesine kadar ‘Şu konuyu yetiştirelim’ gibi zaman baskısı altında olmadığımızı ifade etmeliyim. Savunma sanayi yaptırımlarının hemen kaldırılmasını talep ettik, olumlu bir tavır gördük bu toplantıda. Sevindirici bir gelişme.”