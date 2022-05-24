Türkiye, İsveç ve Finlandiya’dan yazılı mutabakat istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO’ya başvuran Finlandiya ve İsveç’ten yazılı mutabakat talep edileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından NATO’ya başvurmuştu. Bir ülkenin NATO’ya kabulü için oybirliğiyle karar alınması gerekiyor. Türkiye, iki ülkenin üyeliği kabulü için bazı taleplerde bulunmuştu.

CNN Türk’e konuşan Çavuşoğlu, iki ülkenin heyetlerinin bugün Ankara’ya geleceğini, yarın ortak masada görüşüleceğini ifade etti.

Bakan şunları söyledi: “Ankara’daki heyet bugün kendi içinde değerlendirme yapacak. Taleplerimiz ne, PYD YPG nasıl bir örgüt, bunlara ilişkin belgeleri hazırlıyoruz. Savunmayla ilgili ambargoların kaldırılması taleplerimiz arasında olacak. Somut adımlar bekliyoruz temennilerle ilerleyemeyiz.”

Çavuşoğlu, Türkiye’nin yazılı mutabakattan yana olduğunu kaydetti.