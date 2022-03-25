Akşam Postası / 25 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde bir ay geride kaldı: Neler yaşandı?

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Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali bir aydır devam ediyor.

Can Candan Boğaziçi’ne geri döndü; davul zurnayla karşılandı: ‘Mücadeleye devam’

Fotoğraf: Boğaziçi Tv

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım rektör’ Prof.Dr.Naci İnci’nin görevine son verdiği öğretim görevlisi Can Candan geri döndü. Akademisyenler ve öğrenciler tarafından davul zurna eşliğine karşılanan Candan, “Başta barış akademisyenleri olmak üzere tüm akademisyen arkadaşlarımızın üniversitelere döneceği günleri de bekliyoruz, bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Profesör: İstanbul’daki çınarlar bakımsızlıktan değil fazla bakımdan ölüyor

Çırağan Caddesi (Fotoğraf: AA)

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Ünal Akkemik, İstanbul’un çınar ağaçlarındaki hastalığın ‘zamanında müdahale edilmediği için değil, çok fazla müdahale edildiği için yayıldığını ve ağaçların bu yüzden öldüğünü’ söyledi.

Açlık sınırı bir ayda 601 TL yükseldi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun mart araştırmasına göre, açlık sınırı 5 bin 738, yoksulluk sınırıysa 11 bin 611 lira oldu.

Anket: AKP’deki erime sürüyor, kararsızlar muhalefete daha yakın

MAK Araştırma’nın mart anketine göre AKP’deki erime sürüyor. Şirket yöneticisi Mehmet Ali Kulat, kararsız seçmenin muhalefete daha yakın olduğu belirtirken, ankette kararsızlar dağıtılmayınca MHP’nin yeni tasarıdaki yüzde 7 barajının bile altında kaldığı görüldü.

İmamoğlu, ‘suikast mektubu’ için isim vermeden Soylu’ya yüklendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik suikast mektubuna ilişkin isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu göreve çağırdı: “80’e yakın müfettiş gönderip her odada teftiş yapacağım diye ilgi gösteren zatı muhteremleri bu konuyla ilgili de azami ilgiyi göstermeye davet ediyorum” dedi.

Erdoğan’dan İsrail’le enerji işbirliği ‘müjdesi’: ‘Bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’le normalleşme sonrası gündeme gelen enerji alanındaki işbirliği hakkında “Yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve duyduğunuzda ‘Bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz” dedi.

Bir yıllık fark yüzde 40’a yakın: Türkiye bu kış yağışa doydu

Fotoğraf: Reuters / Onur Doğman

Türkiye’de bu kış yağış ortalaması geçen yıla göre çok daha yüksek.

Muhittin Böcek’ten Kılıçdaroğlu’na: Gönlümüzün adayı sizsiniz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Gönlümüzün adayı sizsiniz” diye seslendi.

NATO zirvesinde Boris Johnson ‘klasiği’: Ne yapacağını bilemedi

Brüksel’deki NATO zirvesinde liderler fotoğraf çekimi öncesi birbirleriyle selamlaşırken, Britanya Başbakanı Boris Johnson ‘elleri cebinde’ yalnız kaldı.